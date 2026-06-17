長友佑都の言葉が、サポーターの間で大きな反響を呼んでいる。オランダと２−２で引き分けた翌日の６月15日（日本時間16日）、日本代表のベテランDFは囲み取材で、「もう１回選手ミーティングをしたほうがいい」とキャプテンの板倉滉に進言したことを明かした。その背景にあったのは、カタールワールドカップで味わった苦い経験だ。ドイツを破った直後、スペインに０−７で敗れたコスタリカにまさかの黒星を喫した。当時を