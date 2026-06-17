17日未明、熊本県天草市で住宅が全焼する火事があり、住人の男性がやけどをして病院に運ばれました。 【写真を見る】「寝ていたらパチパチという音で目が覚めた」天草市で住宅全焼50代男性が顔や腕、太ももにやけど熊本 住宅が全焼男性が軽いやけど 17日午前1時20分ごろ、天草市倉岳町で「家から火が出ています」と住人から110番通報がありました。 消防が約2時間後に火を消し止めましたが、小谷博文さん（51）が住む木