大手メーカーに比べて圧倒的に安く、それでいて必要十分な機能を備えた「ジェネリック家電」。かつてはナショナルやソニー、東芝、日立といった大手の独擅場だったはずの家電市場に、なぜ今、ニトリ、ドン・キホーテといった小売企業までもが続々と参入できるのか。IT・家電ジャーナリストで、著書に『家電ビジネス』がある安蔵靖志氏が解説する。誰でも家電メーカーになれる時代にかつて、家電といえばナショナル（現・パナソニッ