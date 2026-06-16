俳優・小栗旬（４３）の兄でイベントのプロデュースなどを手掛けている小栗了（４９）が、最新ショットをアップした。１６日までに自身のインスタグラムを更新し「こないだ、久しぶりに大阪にいってきました」という。「仕事で出会い、友となったこうじょう雅之さんの画集の中にある対談の写真撮影でした」と大阪訪問の理由を明かし「大人になってから出会う友人はありがたいですね！写真はその時の1シーンから」と説明し、一