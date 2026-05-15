オーストラリアの東海岸に約11億ドル（約1742億円）を投じてトランプ・ブランドの超高層ホテル・マンションを建設する事業が、現地の反対世論などにより白紙化された。

14日（現地時間）、該当事業の合弁相手であるオーストラリアの不動産開発会社「アルタス・プロパティ・グループ」によると、同社のデービッド・ヤング最高経営責任者（CEO）は最近、ソーシャルメディアでトランプ・ブランドがオーストラリア人にとって不良（toxic）ブランドになったとして、このように明らかにした。

これに先立ち2月、ドナルド・トランプ大統領のファミリー企業「トランプ・オーガニゼーション」は、オーストラリア東部の有名観光・リゾート地ゴールドコーストに91階建ての「トランプ・タワー」を建設する計画を発表した。

しかし、「トランプ大統領の民主主義規範の無視」などを理由にトランプ・タワー建設の中止を求めるオンライン署名に12万4000人以上が署名したと、AFP通信は報じた。

ヤング氏は「イラン戦争やその他のあらゆる事柄により、オーストラリアでトランプ・ブランドはますます人気がなくなった」と説明した。

続けて、評判が失墜したトランプ・ブランドの代わりに、他のブランドと組んで開発を完了することを目指していると明らかにした。

ヤング氏は「（イラン）戦争が始まった時から、すでに兆候は見えていた」とし「複数の高級ブランドと（合弁の）議論を行ってきた」と述べた。

これに対し、トランプ・オーガニゼーションの広報担当者は「ゴールドコーストで世界レベルの開発事業を推進する機会を非常に期待していたが、このプロジェクトはライセンスパートナーが特定の義務を履行することにかかっていた」とし「残念ながら、そのような義務が履行されなかった」と表明した。

オーストラリアは英国・カナダ・ニュージーランドとともに米国の核心同盟国である「ファイブ・アイズ」を構成しているが、トランプ大統領が昨年再選して以降、相次ぐ関税引き上げの圧力をかけたことで、オーストラリア国内のトランプ大統領に対する世論は悪化した。

昨年5月の総選挙では、当初支持率の低迷に苦しんでいた与党の進歩系・労働党が、こうした「反トランプ」世論を追い風に、トランプ大統領と似た政策を掲げた保守系野党を相手に圧勝する異変を起こした。