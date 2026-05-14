抹茶好きに届けーーーッッ♡【セブン-イレブン】次食べたい「新商品」

【セブン-イレブン】では、旬の抹茶を堪能できる「新商品」が充実。おなじみのスイーツにも抹茶フレーバーが登場しており、新茶の季節にぴったりな和の味わいが楽しめます。今回は、抹茶好きの人、季節感のあるスイーツを求める人におすすめしたい、新作スイーツをまとめました。

またクオリティ上がった！？ ご褒美クッキー

「お店で焼いた」シリーズに新しく登場した「お店で焼いた抹茶クッキー」。@yuumogu22さんが、「抹茶が本格的」「高級感さえ漂ってる」と絶賛する仕上がりで、専門店のような味わいが楽しめそうです。分厚めなクッキーにチョコレートチャンクがゴロゴロと入っているため、抹茶の風味だけでなく食べ応えの満足感にも期待大。

しっかりと和を味わう一品

和菓子のように、和の味わいを堪能するなら「ぷるもちきなこわらび 抹茶クリーム」がおすすめ。わらび生地と抹茶クリーム・黒蜜ソース・きなこを組み合わせた一品です。わらび生地のぷるもち食感もクセになりそう。

宇治抹茶のほろ苦さが際立つ

分厚く焼いたパンケーキのように、ふんわりとしたどら焼生地が特長の「雲どら」にも、抹茶フレーバーが登場。今回の新商品には、粒あんと抹茶クリームがサンドされています。@oyatsu_panponさんいわく「抹茶ホイップのやさしいほろ苦さも好印象」とのこと。甘いだけではなく、宇治抹茶のほろ苦さも際立つ味わいのようです。

看板商品がアイスになった！

セブン・【井村屋】・【nana's green tea（ナナズグリーンティー）】の初コラボアイス「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」。カップの中に、抹茶蜜やホイップ風アイス、抹茶アイス、おもちなどを重ね、まるで本当にパフェを食べているような仕上がりに。抹茶アイスと抹茶蜜に、オリジナルブレンドの抹茶を使用した、こだわりを感じる抹茶パフェ風アイスが楽しめます。

和の味わいが揃った【セブン-イレブン】の「新商品」。抹茶の香り・ほろ苦さ・色鮮やかさを存分に堪能できそうなので、ぜひ近くの店舗でチェックして。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@oyatsu_panpon様、@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる