CLAN QUEEN、初のメジャーディール作品より「Dirty Little Secrets」MV公開
CLAN QUEENがメジャー1st/トリプルA面シングル収録曲「Dirty Little Secrets」のMVがYouTubeで公開された。
「Dirty Little Secrets」は、AOiが“メンバー二人さらには聴いてくれているファンへのラブレターでもある”と語り、バンドの現在地を記す、未来に向けたタイムカプセルのような楽曲となっている。
今回のMV監督を務めたのも、CLAN QUEENの全ての楽曲のMVを担当し、更にCLAN QUEEN以外にも須田景凪、amazarashi、いぎなり東北産 など様々なアーティストのMVも手掛け、映像作家として活躍するメンバーのマイ(B)。
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[監督：マイ コメント]
記憶はいつか薄れていってしまうものだと思います。
でもそれに抗いたくて、大切な Dirty Little Secrets という楽曲に載せて、今のCLAN QUEEN3人の姿を詰めたタイムカプセルを作りました。
今を無くしてしまわないために。
そして、全部の瞬間を失わずに拾って抱きしめて、これからも大切にしていけるように。
今回CLAN QUEENのMVで初めて8mmフィルムを使用しました。その8mmフィルムと私たちが4月撮り溜めたビデオカメラの素材が混ざりあい、少し異質な質感になった点も注目してみていただきたいです。 CLAN QUEENの世界と私たち3人のありのままの姿を詰めた、非日常の中の日常のような空気を持った作品になっているので、是非ご覧ください。
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◾️トリプルA面シングル「Secret Empire」
2026年4月15日（水）リリース
https://CLANQUEEN.lnk.to/SecretEmpire
▼収録曲
1.無花果
2.Eden
3.Dirty Little Secrets
◾️＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞
2026年12月18日（金）東京ガーデンシアター
OPEN 18:00 / START 19:00
特設サイト：https://www.clanqueen.jp/0307/
▼チケット
プレリク2次先行受付
5/2(土)12:00〜5/17(日)23:59
https://l-tike.com/clanqueen/
◾️＜CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026＞
終了公演は割愛
5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
5月10日（金） 大阪 Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00 / START 18:00
5月15日（金）東京 Zepp DiverCity ※SOLD OUT
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット
・料金：\6,500+1D
▼チケット一般発売中
ローソンチケット：https://l-tike.com/clanqueen/
イープラス：https://eplus.jp/clanqueen/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/clanqueen/
◾️イベント出演情報
◆＜JAPAN JAM 2026＞
2026年5月3日（日・祝）千葉・蘇我スポーツ公園
詳細：https://jfes.go.link/6KIFd
◆＜VIVA LA ROCK 2026＞
2026年5月4日（月・祝）埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場
詳細：https://vivalarock.jp/2026/
◆＜METROCK 2026＞
2026年5月16日（土）、17日（日）東京 海の森公園 ※日程公開前
詳細：https://metrock.jp/
◆＜KITASAN ROLLING＞
2026年5月24日(日) 茨城県水戸市 3会場
詳細：http://4rouleur.jp/ksr/
◆＜TAKASAKI CITY ROCK FES.2026＞
2026年6月27日(土)群馬2会場
詳細：https://takasakicity-rockfes.com/2026/
◆＜Fear, and Loathing in Las Vegas “StandBy” Release Tour＞
2026年8月9日 (日)宮城 仙台Rensa
開場16:45 / 開演17:30
チケット：https://eplus.jp/sf/detail/0524940001?P6=001&P1=0402&P59=1
◆＜LuckyFes’26＞
2026年8月10日 (月) 茨城 国営ひたち海浜公園
詳細：http://luckyfes.com
◆＜WILD BUNCH FEST. 2026＞
2026年8月21日 (金)山口きらら博記念公園
詳細：https://www.wildbunchfest.jp/
◆＜SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026＞
2026年8月28日(金)山梨 山中湖交流プラザ きらら
詳細：https://2026.sweetloveshower.com/
関連リンク
◆CLAN QUEEN オフィシャルサイト
◆CLAN QUEEN オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CLAN QUEEN オフィシャルX
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◆CLAN QUEEN オフィシャルTikTok