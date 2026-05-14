CLAN QUEENがメジャー1st/トリプルA面シングル収録曲「Dirty Little Secrets」のMVがYouTubeで公開された。

「Dirty Little Secrets」は、AOiが“メンバー二人さらには聴いてくれているファンへのラブレターでもある”と語り、バンドの現在地を記す、未来に向けたタイムカプセルのような楽曲となっている。

今回のMV監督を務めたのも、CLAN QUEENの全ての楽曲のMVを担当し、更にCLAN QUEEN以外にも須田景凪、amazarashi、いぎなり東北産 など様々なアーティストのMVも手掛け、映像作家として活躍するメンバーのマイ(B)。





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[監督：マイ コメント]

記憶はいつか薄れていってしまうものだと思います。

でもそれに抗いたくて、大切な Dirty Little Secrets という楽曲に載せて、今のCLAN QUEEN3人の姿を詰めたタイムカプセルを作りました。

今を無くしてしまわないために。

そして、全部の瞬間を失わずに拾って抱きしめて、これからも大切にしていけるように。

今回CLAN QUEENのMVで初めて8mmフィルムを使用しました。その8mmフィルムと私たちが4月撮り溜めたビデオカメラの素材が混ざりあい、少し異質な質感になった点も注目してみていただきたいです。 CLAN QUEENの世界と私たち3人のありのままの姿を詰めた、非日常の中の日常のような空気を持った作品になっているので、是非ご覧ください。

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◾️トリプルA面シングル「Secret Empire」

2026年4月15日（水）リリース

https://CLANQUEEN.lnk.to/SecretEmpire ▼収録曲

1.無花果

2.Eden

3.Dirty Little Secrets

◾️＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞

2026年12月18日（金）東京ガーデンシアター

OPEN 18:00 / START 19:00

特設サイト：https://www.clanqueen.jp/0307/ ▼チケット

プレリク2次先行受付

5/2(土)12:00〜5/17(日)23:59

https://l-tike.com/clanqueen/

◾️＜CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026＞

終了公演は割愛 5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00 5月10日（金） 大阪 Zepp Osaka Bayside

OPEN 17:00 / START 18:00 5月15日（金）東京 Zepp DiverCity ※SOLD OUT

OPEN 18:00 / START 19:00 チケット

・料金：\6,500+1D ▼チケット一般発売中

ローソンチケット：https://l-tike.com/clanqueen/

イープラス：https://eplus.jp/clanqueen/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/clanqueen/

◾️イベント出演情報 ◆＜JAPAN JAM 2026＞

2026年5月3日（日・祝）千葉・蘇我スポーツ公園

詳細：https://jfes.go.link/6KIFd ◆＜VIVA LA ROCK 2026＞

2026年5月4日（月・祝）埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場

詳細：https://vivalarock.jp/2026/ ◆＜METROCK 2026＞

2026年5月16日（土）、17日（日）東京 海の森公園 ※日程公開前

詳細：https://metrock.jp/ ◆＜KITASAN ROLLING＞

2026年5月24日(日) 茨城県水戸市 3会場

詳細：http://4rouleur.jp/ksr/ ◆＜TAKASAKI CITY ROCK FES.2026＞

2026年6月27日(土)群馬2会場

詳細：https://takasakicity-rockfes.com/2026/ ◆＜Fear, and Loathing in Las Vegas “StandBy” Release Tour＞

2026年8月9日 (日)宮城 仙台Rensa

開場16:45 / 開演17:30

チケット：https://eplus.jp/sf/detail/0524940001?P6=001&P1=0402&P59=1 ◆＜LuckyFes’26＞

2026年8月10日 (月) 茨城 国営ひたち海浜公園

詳細：http://luckyfes.com ◆＜WILD BUNCH FEST. 2026＞

2026年8月21日 (金)山口きらら博記念公園

詳細：https://www.wildbunchfest.jp/ ◆＜SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026＞

2026年8月28日(金)山梨 山中湖交流プラザ きらら

詳細：https://2026.sweetloveshower.com/