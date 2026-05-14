初音ミク×巡音ルカの伝説曲『magnet』の本人リメイク版が公開！ よみぃ氏のピアノ、Gassy氏のギターを加えた“いま”の響きが心に刺さる

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『magnet -recall- / 初音ミク、巡音ルカ』という湊 貴大(流星P) / トゥライさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2009年に投稿された『magnet』のフルリメイク作品

magnet -recall- / 初音ミク、巡音ルカ

2009年5月1日に投稿され、ボカロシーンを語るうえで外せない大ヒットとなった楽曲『magnet』。その作者である湊 貴大（流星P）氏によるフルリメイク版『magnet -recall-』が、2026年5月1日に公開されました。

『magnet』は初音ミクと巡音ルカ、2人のVOCALOIDによるデュエット曲。ニコニコ動画での再生数は420万を超え、700を超える“子作品”を生むなど、多くのファンに愛されてきた一曲です。今回のリメイク版では原曲の魅力はそのままに、現代の技術と感性でていねいに描き直した一作となっています。

その変化を強く印象づけているのが、2人のミュージシャンです。ピアノによみぃ氏、ギターにGassy氏を迎えたことで、楽曲はより情感豊かに響きます。歌声のアレンジにはボカロらしさを存分に残しつつも、心により深く刺さる格別のサウンドへと昇華しています。

またイラストはSayHANa 林花氏が担当。見つめあうミクとルカ、蝶のモチーフといった象徴的な要素はしっかりと継承しつつも、新たなる作品としての再解釈がなされています。聖域のような神々しさを感じさせる光の表現や、クリスタルのようなきらめき、拡大しても耐えられるほどに描き込まれたディテールは見る人の視線を釘付にします。

映像は猫結メーコ氏が担当。オリジナルが静止画中心だったのに対し、今回は歌詞表示やイラストの動き、色調の変化などを織り交ぜ、音楽への没入感を一段と高める演出になっています。特に曲が進むにつれて祝福感のある輝きが増していくビジュアル表現は見事。視聴後に残る余韻をいっそう深めています。

動画の再生数は公開直後から大きな伸びを見せており、コメント欄には「美しすぎる」「生きていてよかったぁ」といった絶賛の声が続々と寄せられています。伝説曲が“いま”の表現で蘇る『magnet -recall-』。気になった方は、ぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

最高

色褪せない名曲

祝福を思わせるこの感じ最高

キラッキラしてるアレンジ最高

最高すぎるほんまありがとう

文／高橋ホイコ