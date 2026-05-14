姫神が、1980年の活動始動から45周年を記念する特別なアニバーサリー企画として、2作品を6月24日に発売することを発表した。

今回発売される1作品目は、2枚組ベスト盤『姫神 45th Anniversary ULTIMATE BEST』。姫神の全作品から、世界中を席巻した「神々の詩」「千年の祈り」を核とした名曲群、さらには未発表の完全新曲「幻都巡礼」や貴重な最新ライブ音源を含む計32曲を収録した、高音質UHQCD仕様の2枚組パッケージとなっている。

DISC 1は、Voice編として「姫神ヴォイス」と呼ばれる、幾重にも重なる合唱と精神性の高いエレクトロニカが融合したボーカル曲を中心に収録。DISC 2は、Instrumental編としてみちのくの情景や日本の原風景を美しい旋律で描き出したインストゥルメンタル曲を中心にラインナップしている。

2作品目は、『浄土曼陀羅〜平泉毛越寺法楽会 浄土庭園コンサート【Remaster Edition】』Blu-ray。1995年7月29日に、当時は登録前だった世界遺産の岩手・平泉の毛越寺にて、慈覚大師円仁の生誕1200年、常行堂修復落慶、平泉開府900年を記念し、8,000人規模の動員を記録して開催された法楽コンサートが収録されている。現在では再現不可能なステージが、30年の時を経て初のBlu-ray化を果たす。

当時のマスター映像を最新技術によって4K相当にアップコンバート。厳かで幻想的な毛越寺・浄土庭園の風景が、HD映像として鮮明に蘇る。また、当時コンサートにサポートメンバーとして参加していた二代目・星吉紀本人が自ら最新リミックスを監修。立体音響であるDolby Atmosおよび2025年最新ステレオミックスを収録することで、庭園のただ中に身を置いているかのようなリアルな臨場感を体感できるという。

https://youtu.be/jx_igb0Jj1I

さらに上記2作品をコンパイルし、特典スペシャル特典CDが付いたBSフジ限定の姫神45周年特選集『悠久（ゆうきゅう）の響き、生命（いのち）の讃歌』BOXも発売予定だ。詳細は、追って公開されるので続報を待ってほしい。

◾️ベスト盤『姫神 45th Anniversary ULTIMATE BEST』

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://lnk.to/Himekami45thuhqcd 価格：3,500円（税込）

仕様：2枚組（DISC1：Voice編／DISC2：Instrumental編）

UHQCD DUOケース ▼収録内容

DISC:1 Voice編

01：神々の詩：Poetry Of The Gods

02：千年の祈り：The Prayer Of Thousand Years

03：未来の瞳（2025mix）：Eyes of the Future（2025mix）

04：明けの方から：From Dawning

05：雪：Snow

06：愛を超えて：Beyond Love

07：遥かなる旅路：Long Journey

08：赤道伝説：Legend of the Equator

09：時空の花園：Flower Garden of Time and Space

10：祈り遙か：Prayer Far Away

11：十三の子守歌：Lullaby of the TOSA

12：天空への旅 feat ORIGA〜Fuji Version〜：Voyage to Another World feat.ORIGA〜Fuji Version〜

13：奇跡の恵み feat ORIGA〜Aurora Version〜：Miracle Presents from the Nature feat.ORIGA〜Aurora Version〜

14：聖夜の祭詩：Miracle Presents from the Nature

15：幻都巡礼：Pilgrimage to the Phantom City

16：妙法蓮華経如来寿量品偈（LIVE）：The Lotus Sutra: The Life Span of the Tathagata Chapter feat.Shoboji（LIVE）

17：転唱：Turn and Chant DISC:2 Instrumental編

01：ひとひらの雪：Snowflake

02：遠い日・風はあおあお：Distant Suns

03：螢：Firefly

04：空の遠くの白い火：White Fire

05：行秋：The Passing Autumn

06：夢幻夜行：Dream Night Walk

07：海道を行く（part1）：Go On The Sea Road（part1）

08：夕凪の賦：Evening Poem

09：風の旅（45周年ver.）：Wind Journey（45th ver.）

10：奥の細道：The Narrow Road To The Deep North

11：月のあかりはしみわたり：Bathed In Moonlight

12：大地炎ゆ（2025mix）（45周年ver.）：Flaming Earth（2025mix）（45th ver.）

13：浄土曼陀羅（2025mix）（45周年ver.）：Mandala of Buddhist Paradise（2025mix）（45th ver.）

14：光の日々：Days of Light

15：あの空の下に：Under That Sky

全32曲

◾️『浄土曼陀羅〜平泉毛越寺法楽会 浄土庭園コンサート【Remaster Edition】』Blu-ray

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://lnk.to/HimekamijoudoBluray 品番：PCXP.51250

価格：8,250円（税込）

収録時間：89分 Blu-ray 1枚組

音声：リマスター音源（通常2mix & Dolby Atmos収録） ▼収録曲

01.酒水の儀：Ritual Ablution

02.風の祈り：Prayer of the Wind

03.大地炎ゆ：Flaming Earth

04.慈覚大師 讃仰の御和讃：Buddhist Hymns, Jikaku Daishi

05.渡海：Sacrifice Voyage to Cross the Sea

06.唱礼（声明）：Chanting Sutra to Budda

07.琥珀伝説：The Amber Legend

08.花鳥巡礼：Pilgrimage of the Flowers and Birds

09.唐拍子（毛越寺延年）：Chinese Beat (Motsuji Ennen)

10.明けの方から：From Dawning

11.老女：The Old Woman Longerity Dance (Motsuji Ennen)

12.求法心経（般若心経）：Seeking Heart Sutra (The Heart Sutra)

13.浄土曼陀羅：Mandala of Buddhist Paradise

全13曲 https://youtu.be/jx_igb0Jj1I