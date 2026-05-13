ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。5月12日（火）の放送では、RIKU、AYAKA、MIIHIの3人が、部活動を頑張る生徒の皆さんを全力で応援していきました。

（左から）AYAKA、RIKU、MIIHI

RIKU：今日は、部活を頑張るみんなを全力で応援していきましょうということで、MIIHIは前にNiziU LOCKS!で「もし高校生に戻ったら、高校野球の大会にチア部としてポンポンを持って応援に行ってみたい」って話していましたよね。MIIHI：したー！RIKU：で、そんな夢を叶えてあげたいということで、今日スタジオにポンポンを用意しました！ いつもの教壇ではなく、特設の応援席もあるので、全力でみんなを応援していきましょう！MIIHI：やっていきましょう！RIKU：それでは、最初に応援する生徒をAYAKA、お願いします。AYAKA：千葉県 16歳 男の子「モンチッチ」さんです！ 私の部活では溶接をやっています！ 溶接にも大会があって、去年も出場したのですが、ミスをしてしまって自分の実力を出せなくてとても悔しい思いをし、涙が止まりませんでした。今年で最後の大会なので関東大会出場を目指して、自分が満足できるような作品を作りたいです！RIKU：すごい、溶接なんてあるんやな。AYAKA：初めて聞いた。RIKU：しかも大会もあって。AYAKA：ちなみに溶接の大会は、2枚の金属の板を溶かして、いかに綺麗にくっつけられるかを競うらしいんですけど。RIKU：難しそう……！ どうやってやるんやろ？ これ一回やってみたいな。でもSNSで見たことあるねん。シュッてやったら、鉄が溶けて、そこでくっつくねん。AYAKA：熱でってこと？RIKU：そうそう。熱でシュッてやったらできるみたい。それでは、MIIHI先生！ モンチッチさんに応援をお願いします！ ということで、そこの特設応援席（スタンドマイク）に移動してください！MIIHI：ポンポンも使おう！RIKU：メンバーカラーで、実はMIIHIだけじゃなくて白と黄色もあるんです。あ、ポンポンのシャカシャカ音聞こえますね。それではMIIHI、お願いします！MIIHI：モンチッチ！ もっと溶接頑張ってねー！ わぁー！RIKU：もっと頑張らなあかん（笑）。もっと頑張ってねーって（笑）。AYAKA：十分頑張っているはずなのに！RIKU：十分頑張っているはずやけど、もっと喝を入れるために！MIIHI：もっとできる可能性を信じてるよっていう。RIKU：これ、2人も特設席から応援やってみる？AYAKA・RIKU：じゃあ私たちもポンポン持って……。ポンポン楽しい。RIKU：ポンポン……。懐かしい。MIIHI：それでは準備オッケーですか？AYAKA・RIKU：はーい！MIIHI：それではどうぞ！AYAKA・RIKU：せーの、モンチッチ！ もっと頑張ってー！ わぁー！MIIHI：もっとできるよ！RIKU：モンチッチに届いたかな？ 私たちのメッセージ。これからも頑張ってね！ 応援しています！



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