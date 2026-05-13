JR四国の昨年度（2025年度）の連結決算が発表されました。3期連続の黒字決算で、中期経営計画の目標を達成しています。

【写真をみる】グループの連結決算を発表するJR四国の四之宮社長

営業収益は前年度より235億円増

JR四国の昨年度のグループ全体の営業収益は788億円で、前の年度より235億円増えました。瀬戸内国際芸術祭などによる旅行需要の増加で「運輸」「飲食・物販」「ホテル」事業が伸び、収益は過去最高です。

営業利益も26億円改善し、経常利益は過去2番目に大きい74億円となりました。M＆Aでグループ入りした四国医療器など3社が初めて連結決算の対象となっています。

（JR四国 四之宮和幸 社長）

「中期経営計画はコロナの中で策定した計画だったのですがそれを上回る結果を出せたということは本当に関係のみなさまに感謝申し上げたい」

2026年度の想定は？

一方、今年度は人件費などの経費が確実に上がるなどとして減収減益を想定していて、運賃改定も検討する考えです。