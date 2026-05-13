この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が指摘する日本のIFAの闇「利益相反の構造的欠陥」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【田端さんが論破】手数料無料は嘘!?日本のプライベートバンクが進める債券より海外EAMが優れている理由を教えます！」と題した動画で、日本のIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が抱える構造的な問題点と、海外EAM（外部アセットマネージャー）の優位性について自身の見解を語っている。



宮脇氏は、実業家の田端信太郎氏が日本のIFAから生債券を勧められ「ガチ詰め」した話題の動画を引き合いに出し、その指摘が的を射ていると解説。日本のIFAは「独立」を謳いながらも、実際には大手証券会社の業務委託先に過ぎず、「全然独立していない」と利益相反の構造を指摘した。具体的な問題点として、往復で約6％にも上る隠れコストや、低コストな米国債ETFという代替手段を提案しない姿勢を列挙。さらに、日本では特定の債券取引においてリアルタイムの透明性報告義務が免除されているため、「IFAがいくら乗せているのか確認のしようがない」と、日本の金融システム自体に構造的な欠陥があると断じた。



その解決策として、宮脇氏は海外のEAMを提示。海外EAMは預かり資産に対する定率報酬モデルであるため、「顧客の利益とイアムの利益が一致する」と説明。また、手数料が大幅に安い点や、複数の金融機関を横断的に比較検討できる真の独立性が担保されている点をメリットとして挙げた。さらに、低金利で資金を借りられる「ロンバードローン」を活用することで、同じリスクレベルでも実効利回りを大幅に引き上げることが可能だと解説。最後に宮脇氏は、「資産運用はいろんな投資のスタイルを土台に並べて、その中から選ぶ方がいい」と総括し、動画を締めくくった。