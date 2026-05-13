「ルパン三世」作曲家・大野雄二さん、老衰のため死去 享年84「就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」【全文】
【モデルプレス＝2026/05/13】作曲家・ピアニストの大野雄二さんが、5月4日に亡くなったことがわかった。84歳だった。同月13日、大野さんの公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】大野雄二さん、84歳誕生日に公開していた写真
投稿では、所属事務所・株式会社オフィスオーガスタが「弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました 享年84歳でした」と報告。「直前まで普段と変わらず過ごしており 就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と伝えた。
続けて「1960 年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来 アニメ『ルパン三世』の音楽をはじめ 数多くの作品を世に送り出し 長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました その功績と音楽は 今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております」とコメント。葬儀、告別式については近親者のみで執り行われたといい、「後日 お別れの会等を執り行う予定ですので 改めてご案内申し上げます」と知らせた。
また、5月30日に東京・Billboard Live TOKYOにて開催予定のプロデュースライブ「Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO」公演については「故人が生前より準備を整えておりましたため 予定通り開催いたします」と説明。「これからも多くの方々の心に 大野雄二の音楽が残り続けることを願っております」と結んでいる。（modelpress編集部）
1941年5月30日生まれ、静岡県出身。慶應義塾大学在学中にプロピアニストとしてデビュー。作曲家としても活躍し、アニメ「ルパン三世」シリーズのほか、映画「犬神家の一族」「人間の証明」など、数多くの楽曲を手掛けた。
大野雄二 逝去のお知らせ
弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました享年84歳でした
生前は格別のご厚情を賜り 厚く御礼申し上げますとともにここに謹んでご報告申し上げます
直前まで普段と変わらず過ごしており就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました
1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来 アニメ「ルパン三世」の音楽をはじめ 数多くの作品を世に送り出し 長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました その功績と音楽は 今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております
なお 葬儀 告別式につきましては ご遺族のご意向により近親者のみで既に執り行われました 後日 お別れの会等を執り行う予定ですので 改めてご案内申し上げます
また5月30日に予定しておりますBillboard Live TOKYO でのプロデュースライブ「Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO」公演につきましては故人が生前より準備を整えておりましたため 予定通り開催いたします
これからも多くの方々の心に 大野雄二の音楽が残り続けることを願っております
2026年5月13日
株式会社オフィスオーガスタ
【Not Sponsored 記事】
【写真】大野雄二さん、84歳誕生日に公開していた写真
◆大野雄二さん、老衰のため死去
投稿では、所属事務所・株式会社オフィスオーガスタが「弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました 享年84歳でした」と報告。「直前まで普段と変わらず過ごしており 就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と伝えた。
また、5月30日に東京・Billboard Live TOKYOにて開催予定のプロデュースライブ「Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO」公演については「故人が生前より準備を整えておりましたため 予定通り開催いたします」と説明。「これからも多くの方々の心に 大野雄二の音楽が残り続けることを願っております」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆大野雄二さん「ルパン三世」「犬神家の一族」など手掛ける
1941年5月30日生まれ、静岡県出身。慶應義塾大学在学中にプロピアニストとしてデビュー。作曲家としても活躍し、アニメ「ルパン三世」シリーズのほか、映画「犬神家の一族」「人間の証明」など、数多くの楽曲を手掛けた。
◆全文
大野雄二 逝去のお知らせ
弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました享年84歳でした
生前は格別のご厚情を賜り 厚く御礼申し上げますとともにここに謹んでご報告申し上げます
直前まで普段と変わらず過ごしており就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました
1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来 アニメ「ルパン三世」の音楽をはじめ 数多くの作品を世に送り出し 長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました その功績と音楽は 今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております
なお 葬儀 告別式につきましては ご遺族のご意向により近親者のみで既に執り行われました 後日 お別れの会等を執り行う予定ですので 改めてご案内申し上げます
また5月30日に予定しておりますBillboard Live TOKYO でのプロデュースライブ「Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO」公演につきましては故人が生前より準備を整えておりましたため 予定通り開催いたします
これからも多くの方々の心に 大野雄二の音楽が残り続けることを願っております
2026年5月13日
株式会社オフィスオーガスタ
【Not Sponsored 記事】