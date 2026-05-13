ダイアンの津田篤宏と、タレントの森山未唯が１３日から日清食品の「完全メシ」シリーズのＣＭで共演することが１３日、発表された。２人はＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の大人気企画「名探偵津田」で共演。ついにＣＭ共演までたどりついた。

２人は１３日から関東甲信越エリアで放送される「完全メシ」シリーズの「完全メシ ＢＲＥＡＤ」のＣＭに出演。津田が森山から商品を食べさせてもらうシーンもある。

津田は今回のＣＭ撮影について「最初は『目をみられへんくらい緊張しました…』って言おうと思ったんですけど、もちろん冗談です。森山未唯ちゃんとの共演はちょっと不思議な感じでしたが、すごく楽しかったですね。普段やったらもうちょっと監督ともめてたかもしれないんですけど、隣に未唯ちゃんがいたおかげで、かなり温和に撮影できました。だいぶ“ええ人”でいられたと思います」とコメント。

森山も「パンを食べさせる掛け合いのシーンを何パターンも撮影したのですが、津田さんがいろんな表情を見せてくださったので、現場も明るくて、すごく和やかな雰囲気でした。津田さんのリアクションが毎回違っていてすごく楽しかったです」と撮影を楽しんだ様子だった。

森山は「名探偵津田」で、津田のマドンナ的存在で出演。第１弾では「理沙」、第３弾ではホテルスタッフの「理奈」、第４弾では「理花」として登場。津田がチューを求めるお約束シーンも話題となった。