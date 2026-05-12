「VAR」がなければ優勝争いはさらに大混戦？ 三笘所属ブライトンはCL権争いで“急浮上”していた可能性も
プレミアリーグの優勝争いが佳境を迎える中、VARが順位表に与えている影響が大きな議論を呼んでいる。『SPORTbible』が伝えている。
直近のウェストハム戦では、アーセナルが試合終了間際に同点弾を浴びたかに見えたものの、VAR介入によってダビド・ラヤへのファウルが認められ、ゴールは取り消しに。アーセナルは1−0で勝利を収めた。この判定は世界中で議論を呼び、タイトル争いだけでなく、残留争いや欧州出場権争いにも大きな影響を及ぼしている。
一方で、“不利益”を受けているとされるのがブライトンやボーンマスだ。VARがなければ、両クラブは現在よりも多くの勝ち点を積み上げており、チャンピオンズリーグ出場権争いでさらに上位につけていた可能性があるという。三笘薫を擁するブライトンにとっては、欧州最高峰の舞台がより現実的な目標になっていたかもしれない。
さらに残留争いでも、トッテナムやノッティンガム・フォレストの立場が現在とは大きく異なっていた可能性が指摘されている。判定基準の曖昧さや一貫性の欠如で批判を集めるVARだが、その影響は想像以上に順位表へ反映されているようだ。
「誤審を減らす」という目的で導入されたVARだが、一部では特定クラブを利しているとの見方も根強い。判定基準への不信感が残る限り、どれだけ技術が進歩しても議論が消えることはないだろう。シーズン終了時、この“VARの影響”が最終順位にどのような形で表れるのか、最後まで注目が集まりそうだ。
VARが存在しなかった場合の“仮想順位表”は以下の通り。なお、括弧内は現在の実際の順位との差を示している。
1: アーセナル - 74ポイント
2: マンチェスター・シティ - 73ポイント
3: マンチェスター・ユナイテッド - 65ポイント
4: ブライトン（+3）- 60ポイント
5: ボーンマス（+1）- 60ポイント
6: アストン・ヴィラ（-1）- 60ポイント
7: リヴァプール（-3）- 59ポイント
8: エヴァートン（+2）- 51ポイント
9: フラム（+2）- 48ポイント
10: チェルシー（-1）- 47ポイント
11: ブレントフォード（-3）- 47ポイント
12: ニューカッスル（+1）- 45ポイント
13: リーズ（+3）- 44ポイント
14: サンダーランド（-2）- 42ポイント
15: トッテナム（+2）- 41ポイント
16: クリスタル・パレス（-1）- 40ポイント
17: ノッティンガム・フォレスト（-1）- 37ポイント
18: ウェストハム - 36ポイント
19: バーンリー - 24ポイント
20: ウルヴァーハンプトン - 20ポイント