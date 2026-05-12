昨年4月に一般男性と結婚したタレントの岡田結実(26)が10日に更新したインスタグラムで、プロポーズを受けたときの思い出を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】まさか薔薇の花束を用意してくれてるなんて!

岡田は「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます」とし、「今までは祝う側だったのが、結婚、出産を経て、今日母の日のお花をもらって感慨深くなりました。いつかは思い出に残したいなぁと思いつつ今日になったのも私らしい」と、つづった。



岡田は続けて「サプライズは絶対バレちゃう夫が一生懸命してて、予約の時点でプロポーズするってのはバレちゃったのは夫らしいけど、まさか薔薇の花束を用意してくれてるなんて、ほんっとに気づかなくて、、笑 プロポーズされる30分前まで大爆睡してたのも私らしい」と振り返った。さらに岡田は「起きたら汗だくで緊張でカチンコチンの夫がいたのは今でも覚えてる バラの花束とかプロポーズの時にもらえたら嬉しいよね～って付き合ってる時に1回だけ言ったのを覚えててくれて本当に天才!!!!!けど、私そんなこと言ってた!?!?ともなった 本当に改めてありがとう 結婚1年目。話し合いからの喧嘩もするし、食べすぎて痩せなきゃと毎日言い合う私たちですが、どうぞこれからもよろしくお願いします」と夫婦の日常をつづった。岡田はバラの花束を手にした自身の写真を投稿し、「キメ顔よりも３枚目が一番うちらしいよね～ あと、プレートの名前のところ、夫は自分の名前を、んぽちゃむにしてたのは、流石に笑ったよね～似てはいるけど、プロポーズのプレート本名書かないのは流石すぎるよね～」と記した。



ファンから「いい旦那さんですね」「なんだか、すごい感動する」「素敵です」などと共感の声が多く届いている。



岡田は昨年8月にカンテレのテレビ番組に出演した際、夫について「美容関係の仕事をしていてちょっと年上。今まで会った男性のなかで一番美白です」などとのろけまくっていた。今年2月に第1子出産を報告している。



（よろず～ニュース編集部）