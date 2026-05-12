終日1,000円、鎌倉材木座の海山アクセス拠点！ パワースポーツ「OSJ湘南クラブハウス」

記事ポイント 神奈川県鎌倉市・材木座に拠点を置くアウトドアスポーツ施設「OSJ湘南クラブハウス」が2026年シーズンのチームメンバーを募集中オーシャンスイムからトレイルランまで6種以上のセミナーを開催、初心者でも安心して参加できる環境を整備施設利用料は終日1,000円、材木座海岸を一望できる屋上BBQスペースも利用可能 神奈川県鎌倉市・材木座に拠点を置くアウトドアスポーツ施設「OSJ湘南クラブハウス」が2026年シーズンのチームメンバーを募集中オーシャンスイムからトレイルランまで6種以上のセミナーを開催、初心者でも安心して参加できる環境を整備施設利用料は終日1,000円、材木座海岸を一望できる屋上BBQスペースも利用可能

湘南の海と山に囲まれた鎌倉で、週末をアクティブに過ごしたいと思っている方に注目の施設があります。

神奈川県鎌倉市材木座に位置するアウトドアスポーツ施設「OSJ湘南クラブハウス」が、2026年シーズンの各種目チームメンバーの募集を開始します。

オーシャンスイム・トライアスロン・トレイルランなど、複数の競技を一つの拠点で楽しめます。

パワースポーツ「OSJ湘南クラブハウス」





施設名：OSJ湘南クラブハウス所在地：神奈川県鎌倉市材木座6-4-27営業時間：平日11:00〜18:00／土日祝日8:30〜19:00定休日：毎週火曜・水曜施設利用料：終日1,000円設備：ロッカー、シャワー、フリースペース、ランチ販売

OSJ湘南クラブハウスは、パワースポーツが運営するアウトドアスポーツの拠点施設です。

トレイルランニング・ロードランニング・トライアスロンなど多様な競技に対応し、初心者から上級者まで幅広く参加できるプログラムを日頃から展開しています。

メンバーズ登録をしていなくても、その日から気軽に利用できます。

施設はシャワーとロッカーを完備しており、運動後にそのまま着替えて帰れる環境が整っています。

2025年6月には店内をリニューアルし、より快適な空間に生まれ変わりました。

スポーツ後の体に染みるオリジナルカレーや鎌倉ビールも販売しており、トレーニングの充実とともに食の楽しみも用意されています。

湘南エリアの拠点施設としての環境





2025年6月にリニューアルした店内は、木目調の落ち着いた雰囲気で、ランナーやアスリートがトレーニング前後にゆったりと過ごせる空間になっています。

材木座海岸まで徒歩圏内という立地を活かし、海へのオーシャンスイム練習と山へのトレイルランを同じ日にこなすことも可能です。

施設利用料は終日1,000円で、ロッカーとシャワーを自由に使えます。

チームメンバーとして登録すれば、定期的な練習会やイベントへの優先参加も見込めます。

週末のトレーニングをルーティン化したい方にとって、交通アクセスと設備の両面で使いやすい拠点です。

実践型セミナーで学べる6種のプログラム





OSJ湘南クラブハウスでは、アウトドアスポーツをより深く楽しむための実践型セミナーを定期的に開催しています。

オーシャンスイム講習（基礎〜実践）・トライアスロン基礎セミナー・トレイルラン講習会・トレイルトリップ（旅ラン）・スパルタンレースセミナー＆ハイロックスセミナー・マラソンとランニング基礎セミナーの6種以上が用意されています。





「やってみたいけど不安」という初心者でも安心して参加できるよう、基礎から丁寧に学べる進行が特徴です。

競技力向上を目指す方には実績ある指導者から直接学べる機会となっており、同じ競技を楽しむ仲間との交流も生まれます。





アウトドアスポーツ(4)





開催スケジュールは施設公式サイトのスケジュールページで随時更新されています。

年間を通じてイベントやセミナーが企画されているため、入会後も継続してプログラムを活用できます。

材木座海岸を一望する屋上BBQスペース





施設屋上には材木座海岸を一望できるテラススペースがあり、BBQコンロセットの貸し出しを行っています。

炭火グリルで肉や野菜を焼きながら、海沿いの青空の下で仲間や家族とゆっくり過ごせます。

料金は2時間8,800円（税込）からで、食材は持ち込み制です。

スポーツを楽しんだ後、同じ施設内でそのまま打ち上げができるのはこの場所ならではです。

鎌倉ビールを片手に海風を感じながら食事できる環境は、週末のアクティビティをより印象深いものにしてくれます。

2026年シーズンのチームメンバー募集を機に、湘南の自然を舞台にしたアウトドアスポーツをスタートするのに最適なタイミングです。

オーシャンスイムやトレイルランを初めて体験する方から、トライアスロンやスパルタンレースに本格的に取り組みたい方まで、目的に合わせてプログラムを選べます。

終日1,000円で使えるシャワー・ロッカー完備の拠点と、実践的なセミナーが揃う「OSJ湘南クラブハウス」の紹介でした。

よくある質問

Q. チームメンバーに登録しなくても施設を利用できますか。

A. 登録なしでも当日から利用できます。

施設利用料は終日1,000円で、ロッカーとシャワーが使えます。

Q. セミナーや練習会の開催スケジュールはどこで確認できますか。

A. 施設公式サイトのスケジュールページに開催予定のイベント情報が随時掲載されます。

Q. 屋上BBQスペースは何人から利用できますか。

A. プレスリリースには人数制限の記載はなく、BBQコンロセットの貸し出し料金は2時間8,800円（税込）からとなっています。

食材は利用者の持ち込みです。

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