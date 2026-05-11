タレントのマツコ・デラックスが１１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身の性格を「悪い」と断言する一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「『自分ってこんなにも性格が悪いんだ』と思ったことがありますか？」について聞かれると「常に性格が悪いと思って生きてますよ。直そうとも思ってません」と言い切ったマツコ。

ＭＣの大島由香里アナウンサーに「特にどういう時に？」と聞かれると「だって、本番中にずっとスタッフに『頭、おかしいんだと思う』って言ってる人って絶対、性格悪いですよね」と直前まで番組に協力した視聴者の名前を把握していないスタッフに毒づいていた一幕を踏まえ、きっぱり。

「そのくらいはＣＭ中に言えよ！って話なんですけど、我慢できないんですよ、（スタッフへの）怒りが」と続けると「性格が悪いんですよ、あたしは」と続けたところで大島アナが「でも、その場で言わないで、後でぐちゃぐちゃ言うよりは（いい）」とフォロー。

この言葉にマツコは「でも、（スタジオで）言わないで後で言われた方が助かるって人もいるじゃない？ 面と向かって言われるの嫌だって人もいるじゃない。だから、恨まれてると思いますよ」と話していた。