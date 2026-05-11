【秒で消える!?】メーカー直伝マカロニサラダが美味すぎ注意!? - 「水で流すの知らなかった」「作ってみます」
食卓の「もう1品」の定番でありつつ、工程が複雑で、自宅で作るハードルが高い印象があるマカロニサラダ。そんな副菜を、‟一瞬でなくなる”ほど美味しく作れるレシピとは??
日清製粉ウェルナが公式Instagramで投稿したリール動画が話題に……!!
※画像は「日清製粉ウェルナ」(@mama.nisshin_seifun_welna)より引用
今回のマカロニサラダで使うのは、スーパーなどで手に入る「マ･マー 早ゆで3分サラダマカロニ」。2人前で使うサラダマカロニは50gです。
沸騰させたお湯に塩を入れて3分茹でたら、流水で揉み洗いして水気を切り、ボウルへ。オリーブオイル大さじ1 / 2を和えることで、時間がたってもくっつかず、味がしっかりなじむように!
野菜はきゅうり1/2本とにんじん1/4本、玉ねぎ 1/4個を使用。きゅうりは2〜3mm幅の輪切りにして、ポリ袋に塩小さじ1/2とともに入れて揉んだら5分放置。その後はしっかり水気を絞ります。
にんじんは5mm幅の細切りに、玉ねぎは薄切りにして耐熱ボウルへ。600wの電子レンジで1分30分加熱して水気を切ればOKです。
ハムは2枚で、5〜8mm幅の短冊切りに。マカロニが入ったボウルに野菜とハムを入れたら、マヨネーズ大さじ3、酢小さじ1/2、醤油小さじ1/3も投入。この醤油が、絶妙な隠し味に……。
あとは塩とこしょうで味を調えるだけで、箸が止まらないマカロニサラダの完成。丁寧に作る激ウマレシピ、ぜひお家で楽しんでみては??
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※画像は「日清製粉ウェルナ」(@mama.nisshin_seifun_welna)より引用
今回のマカロニサラダで使うのは、スーパーなどで手に入る「マ･マー 早ゆで3分サラダマカロニ」。2人前で使うサラダマカロニは50gです。
野菜はきゅうり1/2本とにんじん1/4本、玉ねぎ 1/4個を使用。きゅうりは2〜3mm幅の輪切りにして、ポリ袋に塩小さじ1/2とともに入れて揉んだら5分放置。その後はしっかり水気を絞ります。
にんじんは5mm幅の細切りに、玉ねぎは薄切りにして耐熱ボウルへ。600wの電子レンジで1分30分加熱して水気を切ればOKです。
ハムは2枚で、5〜8mm幅の短冊切りに。マカロニが入ったボウルに野菜とハムを入れたら、マヨネーズ大さじ3、酢小さじ1/2、醤油小さじ1/3も投入。この醤油が、絶妙な隠し味に……。
あとは塩とこしょうで味を調えるだけで、箸が止まらないマカロニサラダの完成。丁寧に作る激ウマレシピ、ぜひお家で楽しんでみては??
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