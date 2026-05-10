鹿島相手に守備で奮闘…横浜FMで出番重ねる18歳FW浅田大翔「与えられた役割をやりながら攻撃の部分を」

鹿島相手に守備で奮闘…横浜FMで出番重ねる18歳FW浅田大翔「与えられた役割をやりながら攻撃の部分を」