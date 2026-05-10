「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）

モデル級美女として話題の人気選手、ケイト・ロータス（２８）はケイティ・ペレス（３２）＝米国＝を判定３−０で下し、勝利を飾った。

地元神戸で復活をとげた。今年３月の大島沙緒里に判定負けで連勝が止まったケイト。グラップラーのペレスを相手に、１回から効果的な打撃、組技でもペースを渡さずと、２回も左ハイキックなどで優勢に。グラウンド戦でも上になり、パウンドでダメージを与えていった。ペレスにアームバーで捉えられかけたが、なんとか脱すると、終盤は逆に三角絞めでとらえ、タップ寸前まで追い込んだ。

３回も主導権を握ったケイト。残り２分でリアネイキッドチョークに捉えられかけたが、なんとか脱し、勝利をもぎ取った。

伊澤星花が第１子妊娠のために王座を返上し、混とんとした状況となっている女子アトム級戦線でひとまず名乗りをあげた。

判定に持ち込まれ「かわいいだけじゃダメですね、本当に。積み上げてきたものを出したいんですけど硬くなっちゃいますね」と反省。それでも「母の日なんで、きょうの勝利はいつも手助けしてくれるお母さんに贈りたいと思います」と、会場に駆けつけていた母に感謝を告げた。