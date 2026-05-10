タレント若槻千夏（41）が、9日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。厳しかったグラビア時代のバラエティー出演を振り返った。

若槻、指原莉乃によるトーク番組で、この日は東野幸治をゲストに迎えた。

若槻は自身のグラビア時代を振り返る中、同じグラビアタレントたちの間で「作戦会議」と称したご飯会が開かれていたことを告白。バラエティー番組対策の情報交換会で、東野が「MCさんまさんの場合、（島田）紳助さんの場合、ダウンタウンさんの場合ってあったんでしょ？」と尋ねると、若槻は「はい。こうした方がいいよって体感で感じたことを言い合う。シェアする」と語った。

当時のバラエティー収録については「『戦場』って笑いながら言ってるけど、本当に戦場だったじゃないですか。だから芸人さんもグラビアアイドルだからって甘くない」と全員がピリピリ。「今ってトークが苦手な子に対してワッと（助け舟を）入れてくれるじゃないですか。（当時は）それで？ってみんな待つだけ。相づちも入れてくれない」と苦笑した。

東野が「うそやん。俺「助けを）出してなかった？」と前のめりになると、若槻は「『行列』（行列のできる法律相談所）とかは東野さん出してくれましたけど、当時のもっと若手ですね。今で言う後藤さんとか」とフットボールアワー後藤輝基の名前を挙げた。

さらに「後藤さんのひな壇、私大っ嫌いだったんです」とぶっちゃけると、「怖い。私がしゃべり終わるまで貧乏揺すり止まんない。つまんないと貧乏揺すり始まったり」と恐怖。「今とかは後藤さんMCだから（助けを）入れてくれるけど、当時は後藤さんとか品川（祐）さん。今はMCになったけどひな壇の人たちだった、だから有吉（弘行）さんとか。厳しいっていうか、入ってきてくれないっていう恐怖」と振り返っていた。