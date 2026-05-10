[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](とうスタ)

※14:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 31 安西駿

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

DF 29 土屋櫂大

DF 77 千葉虎士

MF 6 上畑佑平士

MF 10 針谷岳晃

MF 30 狩野海晟

FW 7 芦部晃生

FW 8 岡田優希

FW 40 樋口寛規

控え

GK 1 上田智輝

DF 5 當麻颯

MF 14 中村翼

MF 19 藤田仁朗

MF 26 田中慶汰

MF 32 永長鷹虎

MF 96 吉田陣平

FW 9 清水一雅

FW 11 三浦知良

監督

寺田周平

[ジュビロ磐田]

先発

GK 21 三浦龍輝

DF 3 森岡陸

DF 20 加藤大育

DF 36 吉村瑠晟

MF 4 松原后

MF 6 金子大毅

MF 16 グスタボ・シルバ

MF 38 川口尚紀

MF 39 角昂志郎

MF 77 藤原健介

FW 42 石塚蓮歩

控え

GK 13 阿部航斗

DF 2 川崎一輝

DF 34 甲斐佑蒼

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 18 井上潮音

MF 50 植村洋斗

FW 9 渡邉りょう

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 27 佐藤凌我

監督

三浦文丈