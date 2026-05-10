福島vs磐田 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](とうスタ)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 安西駿
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
DF 77 千葉虎士
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 5 當麻颯
MF 14 中村翼
MF 19 藤田仁朗
MF 26 田中慶汰
MF 32 永長鷹虎
MF 96 吉田陣平
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 3 森岡陸
DF 20 加藤大育
DF 36 吉村瑠晟
MF 4 松原后
MF 6 金子大毅
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 38 川口尚紀
MF 39 角昂志郎
MF 77 藤原健介
FW 42 石塚蓮歩
控え
GK 13 阿部航斗
DF 2 川崎一輝
DF 34 甲斐佑蒼
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 18 井上潮音
MF 50 植村洋斗
FW 9 渡邉りょう
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 27 佐藤凌我
監督
三浦文丈
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 安西駿
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
DF 77 千葉虎士
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 5 當麻颯
MF 14 中村翼
MF 19 藤田仁朗
MF 32 永長鷹虎
MF 96 吉田陣平
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 3 森岡陸
DF 20 加藤大育
DF 36 吉村瑠晟
MF 4 松原后
MF 6 金子大毅
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 38 川口尚紀
MF 39 角昂志郎
MF 77 藤原健介
FW 42 石塚蓮歩
控え
GK 13 阿部航斗
DF 2 川崎一輝
DF 34 甲斐佑蒼
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 18 井上潮音
MF 50 植村洋斗
FW 9 渡邉りょう
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 27 佐藤凌我
監督
三浦文丈