◇NBA西PO準決勝・第3戦 レイカーズーサンダー（2026年5月9日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が9日（日本時間10日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第3戦の本拠地サンダー戦に先発出場した。前半から4本の3Pシュートを決めるなどチーム最多16得点の大活躍。チームは59ー57と2点リードで前半を折り返した。

前回の試合となった7日（同8日）、準決勝第2戦の敵地サンダー戦では第1Q終了間際にブザービーター3Pシュートを含むチーム最多4本の3Pシュートを決めて16得点の躍動。しかしチームは後半に突き放されて、2連敗を喫した。

本拠地に戻った第3戦でもスタメンに名を連ねた八村。第1Q開始早々に左ウイング付近から3Pシュートを沈めてチーム初得点をマークした。残り5分28秒には右ウイング付近から3Pシュートを決めた。残り1分55秒には左コーナーから3Pシュートを沈めて、このクオーターはミスなしで全ての3Pシュートを決めきった。残り1分38秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り9分23秒からコートに立つと、残り8分39秒に右コーナーからカッティング。ゴール下でダンクを叩き込んだ。残り6分32秒には右ウイング付近から3Pシュートを決めた。残り3分47秒にはゴール下で相手の反則を誘って、フリースローを2本決めた。

八村は前半19分45秒出場。チーム最多16得点3リバウンド2アシストをマークした。シュートは7本試投で5本成功。FG成功率は71.4％。3Pシュートは4本全て決めきって、3P成功率は驚異の100％を記録した。

チームは第1Qに25―31とリードを許した。第2Qは相手の得点も抑えて逆転に成功。59―57と2点リードで折り返した。