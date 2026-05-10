第1子、2子の双子の女児、男児出産を報告していた、お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41）の妻でニコニコ動画の踊り手・いとくとら（読みは、いくら、36）が10日までに自身のインスタグラムを更新。退院時の家族ショットを披露した。

ストーリーズに「先日、無事3人揃って退院いたしました！長い期間に渡りお世話になった先生方、スタッフの皆様、本当にありがとうございました」と書き出し、双子を抱く自身と村上の家族ショットをアップ。

「そして退院初日からドッタバタの日々を送っております え、まだ退院してから数日しか経ってないの！？と、お手伝いに来てくれている母と驚いていました」と明かし、「毎日眠くて可愛くて大変です」と締めくくった。

村上といとくとらは2022年7月7日に結婚し、村上は今年4月30日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0」で第1子、第2子となる双子の女児と男児誕生を生報告。いとくとらは今月1日に自身のSNSでも「第一子の女の子は2700g越え、第二子の男の子は3000g越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！? 誰かさんの遺伝かしら、、、」と明かしていた。