◆【認知症予防】血圧ともの忘れを左右する自律神経の整え方

『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が、科学的根拠に基づいて「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】の習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てるノウハウを紹介する。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。

血圧の乱れやもの忘れ…

その原因は「脳の指令室」にあるかも

「薬を飲んでも血圧がなかなか安定しない」「最近、もの忘れが増えて将来の認知症が不安」……そんなお悩みを抱えていませんか？

実は、その原因は心臓や血管、あるいは単なる年齢のせいだけではないかもしれません。もしかすると、あなたの脳の中枢で、生命維持システムそのものがバランスを崩している可能性があるのです。

命を支える完璧なオーケストラ

私たちの命は、精緻な自動制御システムである「自律神経」によって守られています。私たちが眠っている間も呼吸を続け、食べたものを消化し、血液を全身に巡らせてくれる大切な機能です。この完璧なオーケストラの指揮を執っているのが、脳の「視床下部」と呼ばれる部分です。

このシステムには、活動のための「交感神経（アクセル役）」と、休息と修復のための「副交感神経（ブレーキ役）」がいます。両者はシーソーのようにバランスをとり合い、私たちの身体を最適な状態に保っています。

自律神経の乱れが

「もの忘れ」の引き金に？

しかし、日々のストレスや不安、不規則な生活が続くと、交感神経のアクセルを踏みっぱなしの状態になり、自律神経のシーソーが崩れてしまいます。これが、薬を飲んでも下がらない高血圧の隠れた火種となるのです。

さらに厄介なことに、自律神経の乱れは全身の血流を悪化させ、脳を慢性的な疲労状態に陥らせます。この「脳の疲労」が蓄積すると、新しい情報を記憶したり整理したりする力が落ちてしまいます。つまり、自律神経の乱れこそが、もの忘れを増やし、将来的な認知機能への不安に繋がる大きな要因になり得るのです。

今日からできる！

脳をいたわるリセット術

では、どうすればこの大切な脳の指揮者を守れるのでしょうか？ 自律神経のブレーキ役（副交感神経）を優しく働かせるための、簡単なノウハウをご紹介します。

●意識的な深呼吸：鼻から吸って、口から細く長く息を吐くことを意識しましょう。息を吐くときに副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。

●ぬるめのお風呂で温まる：38〜40度のぬるめのお湯に15分ほど浸かることで、全身の血流が改善し、脳の疲労回復に欠かせない「良質な睡眠」につながります。

●情報から離れる時間をつくる：スマートフォンやテレビを消し、脳に入ってくる刺激を意図的に減らして「ぼーっとする」時間をつくることも、脳の休息には大変有効です。

血圧の安定も、クリアな記憶力を保つことも、まずは自律神経を整えることから始まります。ご自身の心と身体のブレーキを上手に使いこなし、健やかで安心できる毎日を守っていきましょう。

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。