政府は、成長戦略で重点を置く人工知能（ＡＩ）や半導体など「戦略１７分野」の担い手を育てるため、リスキリング（学び直し）の支援に取り組む省庁横断の会議を新設する方向で調整に入った。

労働力の移動を促し、成長分野で人材を確保する狙いがある。学び直しのプログラムを認定する制度も創設する見通しだ。

政府関係者によると、会議は「リスキリング・人材確保推進会議」（仮称）とし、内閣官房に設置する方向だ。厚生労働、経済産業、文部科学各省を中心に、１７分野の所管省庁が参加する。政府は今夏にまとめる成長戦略に、こうした具体策を盛り込む方針だ。

高市内閣は、官民で集中的に投資を進める対象として、ＡＩや半導体、量子、造船、防衛産業など１７分野を選定している。各省庁は所管する業界団体と連携し、必要なスキルや処遇を明確化し、団体や大学による学び直しのプログラムの開発を促進する。

特に人材育成の必要性が高い分野では、新たに学び直しのプログラムの認定制度を創設することを検討している。認定された場合、厚労省が教育訓練給付金などで受講費用を支援することを想定している。

成長分野では、投資を促進して市場規模が増えたとしても、業界を支える人材が不足することが懸念されている。現在は同じ業種や職種間での転職が多いが、労働力の質を高めた上で成長分野への転職を進め、人材確保の好サイクルを構築したい考えだ。