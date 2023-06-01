U-17日本代表がGS２連勝！ 元砂のボレー弾で先制、一度は追いつかれるも“背番号10”が鮮烈な一撃！ 中国に２−１で勝ち切る【U-17アジア杯】

U-17日本代表がGS２連勝！ 元砂のボレー弾で先制、一度は追いつかれるも“背番号10”が鮮烈な一撃！ 中国に２−１で勝ち切る【U-17アジア杯】