U-17日本代表がGS２連勝！ 元砂のボレー弾で先制、一度は追いつかれるも“背番号10”が鮮烈な一撃！ 中国に２−１で勝ち切る【U-17アジア杯】
小野信義監督が率いるU-17日本代表は現地５月９日、サウジアラビアのジッダで開催されているU-17アジアカップのグループステージ第２戦で中国と対戦した。
初戦でカタールに３−１で勝利し、連勝を狙う若き日本代表は、立ち上がりから押し込む。10分に右サイドを突破した長南開史の折り返しからチャンスが生まれるなど、相手ゴールを襲う。
テンポのよくつないで前進。ただ中国のコンパクトな守備に苦戦し、なかなかフィニッシュまで持ち込めず、攻めあぐねる。
徐々に拮抗した展開となり、相手にゴール前へ進入を許す場面が増えるが、守備陣が粘り強く対応。最後の局面で簡単にシュートを打たせない。
再びボールを握れるようになると、37分についに先制。右CKのこぼれ球にボックス内で反応した元砂晏翔仁ウデンバが、浮き球のボールに右足で合わせて強烈なボレーを叩き込んだ。
１−０とリードして試合を折り返すと、後半開始早々の48分に速攻からジャオ・ソンユアンに決められ、同点に追い付かれる。
それでも60分、カウンターから勝ち越しに成功。10番を背負う北原槙がペナルティエリア手前中央で受けると、巧みなステップから右足を振り抜き、グラウンダーのシュートをゴール左に突き刺す。
その後も攻勢を強め、再三にわたって好機を創出。試合を優位に進めた日本が最後まで１点のリードを守り、２連勝を飾った。
次戦は12日にグループステージ最終節でインドネシアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
初戦でカタールに３−１で勝利し、連勝を狙う若き日本代表は、立ち上がりから押し込む。10分に右サイドを突破した長南開史の折り返しからチャンスが生まれるなど、相手ゴールを襲う。
テンポのよくつないで前進。ただ中国のコンパクトな守備に苦戦し、なかなかフィニッシュまで持ち込めず、攻めあぐねる。
再びボールを握れるようになると、37分についに先制。右CKのこぼれ球にボックス内で反応した元砂晏翔仁ウデンバが、浮き球のボールに右足で合わせて強烈なボレーを叩き込んだ。
１−０とリードして試合を折り返すと、後半開始早々の48分に速攻からジャオ・ソンユアンに決められ、同点に追い付かれる。
それでも60分、カウンターから勝ち越しに成功。10番を背負う北原槙がペナルティエリア手前中央で受けると、巧みなステップから右足を振り抜き、グラウンダーのシュートをゴール左に突き刺す。
その後も攻勢を強め、再三にわたって好機を創出。試合を優位に進めた日本が最後まで１点のリードを守り、２連勝を飾った。
次戦は12日にグループステージ最終節でインドネシアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…