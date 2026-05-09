NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（44）が8日、NHK AM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。アルバイト経験について語った。

リスナーからアルバイトの経験についての質問が寄せられ、鈴木アナは大学時代に「回転寿司。ホールスタッフとかやっていました」と打ち明けた。

「お皿を持っていったりとか」、皿の枚数を数えていたとし「当時はまだ手で数えていましたね、お皿。数えて、（伝票を）レジ持って行ってくださいとか。楽しかったですよ」と懐かしんだ。

「後は和菓子屋さんの接客とか。和菓子詳しくなったり、放送できるようになったり」と明かし、「アナウンサーになりたいと思ってからは、テレビ局でアルバイトしたりしていたので」とも語った。

どこでと聞かれ「日本テレビで。番組のアシスタントみたいな」と鈴木アナ。番組に出演していたのかとの質問には「時々、アカデミー賞の横でトロフィーを持って待っているとか」と回顧し、共演の「博多華丸・大吉」は「えーっ！？そんなことやってたの」と驚いた。

さらに「みのもんたさんの番組のアシスタントをしたりとか『（午後は○○）おもいッきりテレビ』」と鈴木アナ。パネルを運んだりしていたのかと聞かれ「そうでした、そうでした」と懐かしんだ。

「結構多いと思いますよ」とアナウンサーを目指す人がそういったバイトをすることはよくあると平然。博多大吉は「華麗ですね。見たいな、『おもいッきりテレビ』でパネル持ってくる鈴木さん、アカデミー賞のときにトロフィー持ってスタンバイしている鈴木さん」と興味深々で、鈴木アナは「わけも分からずやっていましたけれどね」と笑ってみせた。