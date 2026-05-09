お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）と矢作兼（54）が9日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演。意外な経歴を明かした。

番組ではコンビの経歴を紹介。1989年、高校3年生時に出会い、卒業後の90年にそろって就職した2人。小木は就職先が東京ディズニーリゾートを運営する「オリエンタルランド」だったことを明かし共演者を驚かせた。

小木は同社について「あそこって、言っていい話と悪い話あるじゃないですか」としながらも、職種については「ステージマネージャー。いろんなショーがある、パレードもそうですし。ミッキーとかダンサーを仕切る役」と、ステージの運営役だったと説明。

続けて「バックヤードに入れちゃったりとか。お客さんを」。共演者が「え？どういうことですか？」とざわつくと、「俺、ディズニーランドってよく知らなかったの。ミッキーがそんな神がかってるものだと思ってないから。バックヤードにミッキーのファンだとか言う人が来るわけですよ、笑っちゃうじゃないですか」とぶっちゃけ。これに共演者は大爆笑。

「“ミッキーにこの花渡してください”ってへぇ！？！？と思って。“自分で渡してくださいよ”って」とバッグヤードに客を入れた経緯を語ると、観覧席からは悲鳴も。小木は「そんな感じでしたからすぐクビですよ」とあっけらかんと明かした。