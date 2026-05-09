5月5日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」にゲストとして、2022年R-1王者のお見送り芸人しんいちが出演した。高校時代にはインターハイ出場経験を持ち、今でも休みがあれば全国各地の試合に足を運ぶほどのJリーグファンとして知られている。

しんいちはJリーグ開幕の盛り上がりに圧倒されたという。さらに子供の頃にJリーガー出演のCMが流れ始め、華やかで派手な世界に強く惹かれて、サッカー選手になりたかったと語る。しんいちは「本並さんみたいな生活したかったですよ」とテレビで観ていた本並への憧れを口にした。Jリーガーだった那須も、本並が活躍した時代のようなキラキラした私生活はなかったと話した。

そこで本並は当時のスター選手ぶりを象徴するエピソードを披露。「永島（昭浩）と神戸かどこかでご飯食べていて、外出たら30人ぐらいの女の子が後ろにいた」と回想。その光景を元日本代表の北澤豪が目撃していたという。

レジェンドたちの名前が次々と飛び出すトークに、しんいちも大興奮。少年時代に憧れた“Jリーガーのキラキラした世界”は、まさにそこにあったのだった。

その他にもあまり漫画を読んでこなかった本並に、しんいちイチオシのサッカー漫画「シュート！」をアツくプレゼンしている。

ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」で無料配信中。

次回配信は、5月12日（火）19時頃。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」

■配信時間：各種Podcast・YouTube配信は、19時頃

■パーソナリティ：本並健治・那須大亮

■メールアドレス：sggk@abc1008.com

■番組公式Ｘ：@sggk_abc

■配信先：こちら