Aimer『ソードアート・オンライン』家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』の主題歌を担当

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Aimerが7月9日に発売される『ソードアート・オンライン』家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』の主題歌を担当することが決定した。

■「ゲームをプレイするみなさんの心拍を一段と上げられるような楽曲に仕上がったと思います」（Aimer）

2013年より続く人気ゲームシリーズの主題歌として、作品ファン・スタッフが熱望した「Aimer×ソードアート・オンラインシリーズ」のタッグがついに実現。

本作のために書き下ろした主題歌のタイトルは「Live to Survive」。「ゲームオーバー＝現実での死」のデスゲームへと変貌してしまった浮遊城“アインクラッド”の世界に囚われたプレイヤーたちの悩みや葛藤、そして生き残るためにもがく姿を描いた楽曲で、『Echoes of Aincrad』、そして『Echoes of Aincrad』の一部製品に収録される長編プロモーションアニメ映像「Unanswered//butterfly」の主題歌として起用されている。

「Live to Survive」は7月1日にデジタルシングルとしてリリース。日本語・英語の2バージョンとインストゥルメンタルが収録される。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Live to Survive」

https://Aimer.lnk.to/LivetoSurvive_paps

■【画像】『Echoes of Aincrad』のキービジュアル

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■関連リンク

『Echoes of Aincrad』商品詳細はこちら

https://eoa.sao-game.jp/

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