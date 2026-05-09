3月に第2子を出産した、姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の姉・小春（37）が、息子たちの最新ショットを公開した。

【映像】小春、脳性まひの長男と生まれたばかりの次男の写真公開

2025年1月、Instagramで、「実は、この数年の間に、結婚、離婚、再婚、妊娠しまして、先日無事出産しました」と第1子の出産を報告し、夫でアーティストの小池健輔（45）との2ショットを公開していた小春。

9月1日の更新では、「実は出産中に事故といいますか、突然赤ちゃんが苦しいことになり、色々と不運が重なってしまいました。救急車で大きな病院に移り、最善を尽くしていただいたのですが、息子は脳に大きなダメージを受けてしまいました」と、第1子の長男・深音くんに脳性まひがあり、重症心身障害児であることを公表していた。

その後は度々、育児に奮闘している様子を見せていて、2026年3月の投稿では、第2子となる次男・輝音くんの誕生を報告。「深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動くんだな」と明かしていた。

息子たちの最新ショットを公開

5月6日は、Xで「すぐおっきくなっちゃうんだろなぁ」とコメントし、最新の兄弟ショットを見せている。

この投稿にファンからは「いい写真ですね」「どんどん大きく成長していってますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）