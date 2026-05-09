【じゃがいも2個で】肉じゃがをアップデート！ 濃厚コク旨『手羽元のバター醤油煮』

じゃがいもをしっかり味わいたい日は、2個まるごと使って主役に。定番の〈肉じゃが〉も、手羽元に替えると味わい深さが桁違い！ ほくほくのじゃがいもに、手羽元のうまみがじんわりしみて、食べごたえも十分です。仕上げのバターがコクを加え、いい仕事をしてくれます。

『じゃがいもと手羽元のバターしょうゆ煮』のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも……2個（約300g）

鶏手羽元……6本（約300g）

にんじん……1/3本（約50g）

塩……小さじ1/2

サラダ油……大さじ1/2

〈A〉

水……2カップ

酒……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

バター 10g

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

じゃがいもは皮をむき、大きめの一口大に切る。にんじんは皮をむき、小さめの一口大に切る。鶏手羽元は骨にそって2本切り込みを入れて開き、塩をふってなじませる。

（2）材料を焼き、煮て仕上げる

フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして片側に寄せて並べ入れる。あいたところにじゃがいも、にんじんを加え、野菜をときどき炒めながら鶏肉の皮目がこんがりするまで、3分ほど焼きつける。肉の上下を返し、〈A〉を加えて煮立たせる。アクを取り、ふたを少しずらしてのせ、10分ほど煮る。器に盛り、バターをのせる。

ストックしているじゃがいもを、2個使い切りでおいしく楽しめる一皿。なじみの食材だけで、ひと味違う煮ものに仕上がります。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）