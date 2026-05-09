Travis Japan川島如恵留、主演舞台『惰性クラブ』で学んだ“力まない生き方” 「ポジティブに捉えることもできる」
7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、6月8日から28日まで東京グローブ座、および7月3日から5日まで大阪の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される舞台『惰性クラブ』を控え、合同取材に参加した。「『惰性』とは程遠い人生を歩んできたつもり」と語っていた川島が、今作で感じた面白さ、そして自身に与えた影響とは。
【写真】舞台『惰性クラブ』キービジュアル
劇団「小松台東」主宰・松本哲也氏が作・演出を手掛ける新作で、川島は自身初となる宮崎弁での演技に挑戦。今作で描かれるのは、「なんとなく続いている関係」と「理由はないけれど集まってしまう場所」。夢を語るでもなく、かといって諦めきることもできない若者たちの“惰性”の時間。その静かな日常に差し込む小さな揺らぎが、観る者の胸をじわりと締めつける。
何もしないために来る場所…その名も『惰性クラブ』。とある田舎の倉庫には、高校時代から自然と集まってくる仲間がいる。サッカーで一度、挫折した山崎直哉（川島）。倉庫の持ち主である順平（広田亮平）。転校してきた梨奈（金澤美穂）。留年して直哉らと同級生になった和希（富田健太郎）。卒業後も変わらず、何をしたいわけでもなく集い過ごす日々だったが、そこに沸いてきた不審な男の噂。さらに、東京で就職した仲間・雄太（見津賢）が彼女を連れてやってきて。ふとした日常の変化が直哉たちの心に小さな風を吹かせていく…。
■演出・松本哲也氏は「パパ」のような存在 髪色についても助言「黒髪に戻そうとしたら…」
――台本を読み、最初に受けた印象を教えてください。
台本はもう5度くらい繰り返し読んで落とし込んでいます。展開として大きな事件があり、それを解決していくような話ではありませんが、だからこそ日常のなかで誰にでも起こりうる、自分にもこういう人生があったかも…？と思えるような作品です。僕はこの作品がとても好きなんです。すごく面白いと思います。この面白さをちゃんとした形でお届けしたいです。
――今回もまたグローブ座での主演になります。
主演作品を2作連続グローブ座さんでさせていただけること、そして今回は梅田芸術劇場シアター・ドラマシティさんでも上演させていただくということで本当に幸せです。去年の11月、12月にグローブ座に立ち、本当にすてきな劇場だと思いましたし、お客さまにも喜んでいただけた実感がある。この『惰性クラブ』を通してもう一度あのステージに立たせていただけることを幸せに思います。もちろん作品もカンパニーも違うので違う色の作品にはなりますが、舞台というもののワクワクや、椅子に座り幕が上がるのが楽しみな瞬間、幕が下りたときの拍手、カーテンコールが待ちきれなくてついこぼれてしまう拍手…それを今回も感じたい。それが舞台の良さでもあるし、今後もこの熱や愛、作品の良さを感じながら届けていける俳優になれたらいいなと思います。
――周りの反響はいかがでしたか。
この作品の発表が比較的遅めだったので、メンバーの（松田）元太が『俺節』という作品の出演発表や申し込みがいろいろ終わった後に発表されて、その元太より先の日程で舞台をさせていただくことになって、時期も重なっているのですが、2月に発表されて6月に本番。メンバーと一緒にいる場所で発表されたので「マジでおめでとう！」「すぐブログに書くわ〜」って書いてくれた人がいたり。あと「如恵留っぽくない舞台で面白そうだね」と言ってもらえました。家族からも「どんな舞台なの？歌うの？踊るの？」ってまず聞かれたり。まだ内容は稽古中に変わっていく可能性もありますが、「今回もストレートプレイのお芝居なんだね」「グローブ座さんなんだ」「梅芸にも行けるんだ、いいね」とか、立たせていただく劇場のことや作品の内容のこと、「主演、おめでとう」だけではない反応が多かった。良い意味で、舞台に主演として立たせてもらえることではなく、別の“おめでとう”をたくさんいただきました。
――松本さんから直哉について何か言葉をもらいましたか。印象を教えてください。
松本さんが出演されている『観測地』という舞台を拝見して、そのときご挨拶をさせていただきました。後日スタッフさん経由で言葉をいただいたのは、僕はコンサート用に金髪にしていたので、この舞台は黒髪のつもりだったんです。ビジュアル撮影のタイミングで黒髪に戻そうとしたら、松本さんから「その金髪の感じもなんかいいね」とか「その如恵留君の明るさ、あっけらかんとしていていいね」と“そのままでいてください”と言われました。松本さんの直哉像が変わったのか、今度お会いしたら聞いてみたいです。最初お会いしたときも緊張してたんですけど、もうなんですかね…パパ…？（笑）一緒にいて違和感がない。「松本さ〜ん」みたいな感じで、心地が良い。現場でゆったりお話ができそう。松本さんも宮崎出身ということで、理想は稽古場で宮崎弁でやり取りできるくらいたくさんお話したいです。松本さんならではの柔らかさ、あたたかさがあって良い現場になりそうです。
■慣れないセリフに苦戦中「日常でも宮崎弁を出せるところがあれば出していきたい」
――自身が演じられる直哉の印象はいかがですか。
直哉は惰性で、なあなあに生きてしまっているけれど、実は直哉自身、惰性に抗って生きていたという、ちょっと強い部分を持ち合わせていた役柄なんじゃないか。実はいろいろなことに挑戦してきたけど挫折をしたり、あきらめたことがコンプレックスとして残ってしまい、“惰性で生きる”という選択肢をした。それでも、はたから見ると惰性に見えてしまう。一枚、カーテンのような薄モヤがかかったような人生を過ごしているのかな。でも僕はそんな直哉を今、愛おしく思うんです。きっと世の中にも頑張っているのに、タイミングが合わなくて報われなかったりした経験をされた方はたくさんいると思う。もちろん僕もそうです。僕はいろいろな人の力を借りて乗り越えてこられたし、前を向くことができたつもりですが、直哉は周りと自分を切り離して考えちゃっている部分があるのはもったいない。背中を押したくなるような、強くも弱くもあるかわいいヤツ。そのもどかしさを表現できるようになりたいです。
――“惰性”について深く考えられたんですね。惰性はどういう意味で捉えていらっしゃいますか。
1番最初の出演発表の際のコメントにも書かせていただいたのですが、僕は惰性で生きてきたことがないんです。挑戦や変化が好きだし、アグレッシブに変わっていこうとするような生き方を選んできたので、僕自身、惰性とは程遠い生き方をしてきたつもりです。だからこそ惰性について分からなかったので、惰性についてものすごく調べました。惰性自体は悪いことではない。「それって惰性だよね」と言えばイラッとさせてしまうくらいネガティブなワードではあると思うのですが、無理に力まない生き方という意味ではポジティブに捉えることもできる。僕が生きてきた31年の歴史のなかで、たまたま触れてこなかっただけで、マイナスにはまったく捉えていないですし、僕もどこか力みすぎて疲れてしまう部分があるので、ある意味、惰性をどこかに取り入れて、ひとつ頑張ったらその頑張った力に乗っかっていく。今後の生き方として取り入れられるんじゃないかな。脱力の良さをこの作品から感じられるのではないかな。
――また、今作では宮崎弁に初挑戦されます。
宮崎弁の音声データをいただいて1週間経つのですが、まだ時間がそこまであったわけではなく、3回しか聞けていないんです。最初に標準語の台本を読んで内容を理解したつもりで宮崎弁を聞いたのに、それでも「これってなんて言ってたんだろう？」と1回では入ってこなくて戸惑いました。宮崎弁に慣れてきて聞いてみたら意味が分かる！となりました。英語でもアルファベットが分かった状態で読むのと、アルファベットが分からずに読むのは全然違う。そんな感じだったんです。もちろんお客様は1回の観劇を楽しみにしていらっしゃる方もたくさんいるので、その1回で伝わらないこといけない。表情や声、動きで伝えられるように精進していきたいと思います。
――口に出されたりもしましたか。
僕が宮崎弁をしゃべることに違和感を抱かせたくない。日常でも宮崎弁を出せるところがあれば出していきたい。まだ出してはいないですが（笑）。自分もその意味を分からずにしゃべっていたらもったいないので、意味を落とし込んだ上で日常の発音として話していけたらいいな。
――そんな作品の魅力をどこに感じているか、そのポイントを教えてください。
“もどかしさ”です。自分なら、マイナスな状況でも「それは違うよ」とか「実は…」とか否定や訂正ができると思うのですが、直哉をはじめ惰性クラブの面々はつっかかっていけない。「なんで言わないんだよ！」「本当のことを言えばいいのに…！」みたいなもどかしさがある。そのもどかしさをお芝居で表現することが面白い。僕は、普段はすごい優しそうな俳優さんがものすごい悪役を演じていると「これが演劇だ！」と感動します。演技、役者さんのすごさを体感できることが好きなんです。今回も台本や宮崎弁の音声を聞いただけでもそのもどかしさが想像できたので、これは絶対に面白くなるという確信がありました。もどかしさもこの作品で感じさせていけたらいいな。
――間もとても大事になってくる作品ですよね。
そうなんですよ。直哉は「…」が多い。三点リーダーだらけ。僕はこれはどういう表情をするのか、直哉だったらどう感じるんだろう。松本さんがわざわざ入れた「…」で何を伝えたいのか、読み取る作業中です。それを深掘りしていくことも楽しいです。
――共演者の方とはすでにお話したそうですが、まだ稽古前ということで今の時点での印象はいかがですか。
惰性クラブのメンバー合計4人で撮影しました。他のキャストさんはこれからお会いするのですが、男子4人同士では本当に他愛もない話をしたんですよ（笑）。「いくつですか」みたいな。いつかパンフレット撮影や本番後に話す機会があったら「あの時、初々しい会話をしたよねって話をしようぜ」と話しました（笑）。まだお互いの核心には何も触れていないです。年代は近いけど、俳優さんとしては僕よりも先輩なので、「よろしくお願いします…！」と弟子入りする形になるのか。これからどう関係性が育っていくのが楽しみです。過去に共演したことのある方、何かしらつながりのある方もいらっしゃるのでワクワクしています。休憩中などのオフ時間に、なるべくコミュニケーションを取って稽古期間中に2回くらいはみんなでご飯に行きたいです。
――何か他に舞台に向けて準備していることはありますか。
『惰性クラブ』のお話をいただく前から、僕たちTravis Japanのレギュラー番組『けるとめる』の“コソ練”という企画である技をできるように練習をしていて。それで毎日家でも欠かさずにリフティングの練習をしているんですが、直哉はサッカーで挫折をしたことがある役ということで、サッカーが上手だった実績がある。つながっているなぁと。『惰性クラブ』のためにも続けるべきだとリフティングの練習をしています。また、直哉はお父さんの仕事を手伝う役で、そのお父さんは電気工事士なんです。僕は第二種電気工事士の資格を持っているので、改めて復習しようと思います。このためにではないけど続けてきたものは作品のなかで結びついている。続けられることを続けたり、思い出せることを思い出したりできたらいいな。
【写真】舞台『惰性クラブ』キービジュアル
劇団「小松台東」主宰・松本哲也氏が作・演出を手掛ける新作で、川島は自身初となる宮崎弁での演技に挑戦。今作で描かれるのは、「なんとなく続いている関係」と「理由はないけれど集まってしまう場所」。夢を語るでもなく、かといって諦めきることもできない若者たちの“惰性”の時間。その静かな日常に差し込む小さな揺らぎが、観る者の胸をじわりと締めつける。
■演出・松本哲也氏は「パパ」のような存在 髪色についても助言「黒髪に戻そうとしたら…」
――台本を読み、最初に受けた印象を教えてください。
台本はもう5度くらい繰り返し読んで落とし込んでいます。展開として大きな事件があり、それを解決していくような話ではありませんが、だからこそ日常のなかで誰にでも起こりうる、自分にもこういう人生があったかも…？と思えるような作品です。僕はこの作品がとても好きなんです。すごく面白いと思います。この面白さをちゃんとした形でお届けしたいです。
――今回もまたグローブ座での主演になります。
主演作品を2作連続グローブ座さんでさせていただけること、そして今回は梅田芸術劇場シアター・ドラマシティさんでも上演させていただくということで本当に幸せです。去年の11月、12月にグローブ座に立ち、本当にすてきな劇場だと思いましたし、お客さまにも喜んでいただけた実感がある。この『惰性クラブ』を通してもう一度あのステージに立たせていただけることを幸せに思います。もちろん作品もカンパニーも違うので違う色の作品にはなりますが、舞台というもののワクワクや、椅子に座り幕が上がるのが楽しみな瞬間、幕が下りたときの拍手、カーテンコールが待ちきれなくてついこぼれてしまう拍手…それを今回も感じたい。それが舞台の良さでもあるし、今後もこの熱や愛、作品の良さを感じながら届けていける俳優になれたらいいなと思います。
――周りの反響はいかがでしたか。
この作品の発表が比較的遅めだったので、メンバーの（松田）元太が『俺節』という作品の出演発表や申し込みがいろいろ終わった後に発表されて、その元太より先の日程で舞台をさせていただくことになって、時期も重なっているのですが、2月に発表されて6月に本番。メンバーと一緒にいる場所で発表されたので「マジでおめでとう！」「すぐブログに書くわ〜」って書いてくれた人がいたり。あと「如恵留っぽくない舞台で面白そうだね」と言ってもらえました。家族からも「どんな舞台なの？歌うの？踊るの？」ってまず聞かれたり。まだ内容は稽古中に変わっていく可能性もありますが、「今回もストレートプレイのお芝居なんだね」「グローブ座さんなんだ」「梅芸にも行けるんだ、いいね」とか、立たせていただく劇場のことや作品の内容のこと、「主演、おめでとう」だけではない反応が多かった。良い意味で、舞台に主演として立たせてもらえることではなく、別の“おめでとう”をたくさんいただきました。
――松本さんから直哉について何か言葉をもらいましたか。印象を教えてください。
松本さんが出演されている『観測地』という舞台を拝見して、そのときご挨拶をさせていただきました。後日スタッフさん経由で言葉をいただいたのは、僕はコンサート用に金髪にしていたので、この舞台は黒髪のつもりだったんです。ビジュアル撮影のタイミングで黒髪に戻そうとしたら、松本さんから「その金髪の感じもなんかいいね」とか「その如恵留君の明るさ、あっけらかんとしていていいね」と“そのままでいてください”と言われました。松本さんの直哉像が変わったのか、今度お会いしたら聞いてみたいです。最初お会いしたときも緊張してたんですけど、もうなんですかね…パパ…？（笑）一緒にいて違和感がない。「松本さ〜ん」みたいな感じで、心地が良い。現場でゆったりお話ができそう。松本さんも宮崎出身ということで、理想は稽古場で宮崎弁でやり取りできるくらいたくさんお話したいです。松本さんならではの柔らかさ、あたたかさがあって良い現場になりそうです。
■慣れないセリフに苦戦中「日常でも宮崎弁を出せるところがあれば出していきたい」
――自身が演じられる直哉の印象はいかがですか。
直哉は惰性で、なあなあに生きてしまっているけれど、実は直哉自身、惰性に抗って生きていたという、ちょっと強い部分を持ち合わせていた役柄なんじゃないか。実はいろいろなことに挑戦してきたけど挫折をしたり、あきらめたことがコンプレックスとして残ってしまい、“惰性で生きる”という選択肢をした。それでも、はたから見ると惰性に見えてしまう。一枚、カーテンのような薄モヤがかかったような人生を過ごしているのかな。でも僕はそんな直哉を今、愛おしく思うんです。きっと世の中にも頑張っているのに、タイミングが合わなくて報われなかったりした経験をされた方はたくさんいると思う。もちろん僕もそうです。僕はいろいろな人の力を借りて乗り越えてこられたし、前を向くことができたつもりですが、直哉は周りと自分を切り離して考えちゃっている部分があるのはもったいない。背中を押したくなるような、強くも弱くもあるかわいいヤツ。そのもどかしさを表現できるようになりたいです。
――“惰性”について深く考えられたんですね。惰性はどういう意味で捉えていらっしゃいますか。
1番最初の出演発表の際のコメントにも書かせていただいたのですが、僕は惰性で生きてきたことがないんです。挑戦や変化が好きだし、アグレッシブに変わっていこうとするような生き方を選んできたので、僕自身、惰性とは程遠い生き方をしてきたつもりです。だからこそ惰性について分からなかったので、惰性についてものすごく調べました。惰性自体は悪いことではない。「それって惰性だよね」と言えばイラッとさせてしまうくらいネガティブなワードではあると思うのですが、無理に力まない生き方という意味ではポジティブに捉えることもできる。僕が生きてきた31年の歴史のなかで、たまたま触れてこなかっただけで、マイナスにはまったく捉えていないですし、僕もどこか力みすぎて疲れてしまう部分があるので、ある意味、惰性をどこかに取り入れて、ひとつ頑張ったらその頑張った力に乗っかっていく。今後の生き方として取り入れられるんじゃないかな。脱力の良さをこの作品から感じられるのではないかな。
――また、今作では宮崎弁に初挑戦されます。
宮崎弁の音声データをいただいて1週間経つのですが、まだ時間がそこまであったわけではなく、3回しか聞けていないんです。最初に標準語の台本を読んで内容を理解したつもりで宮崎弁を聞いたのに、それでも「これってなんて言ってたんだろう？」と1回では入ってこなくて戸惑いました。宮崎弁に慣れてきて聞いてみたら意味が分かる！となりました。英語でもアルファベットが分かった状態で読むのと、アルファベットが分からずに読むのは全然違う。そんな感じだったんです。もちろんお客様は1回の観劇を楽しみにしていらっしゃる方もたくさんいるので、その1回で伝わらないこといけない。表情や声、動きで伝えられるように精進していきたいと思います。
――口に出されたりもしましたか。
僕が宮崎弁をしゃべることに違和感を抱かせたくない。日常でも宮崎弁を出せるところがあれば出していきたい。まだ出してはいないですが（笑）。自分もその意味を分からずにしゃべっていたらもったいないので、意味を落とし込んだ上で日常の発音として話していけたらいいな。
――そんな作品の魅力をどこに感じているか、そのポイントを教えてください。
“もどかしさ”です。自分なら、マイナスな状況でも「それは違うよ」とか「実は…」とか否定や訂正ができると思うのですが、直哉をはじめ惰性クラブの面々はつっかかっていけない。「なんで言わないんだよ！」「本当のことを言えばいいのに…！」みたいなもどかしさがある。そのもどかしさをお芝居で表現することが面白い。僕は、普段はすごい優しそうな俳優さんがものすごい悪役を演じていると「これが演劇だ！」と感動します。演技、役者さんのすごさを体感できることが好きなんです。今回も台本や宮崎弁の音声を聞いただけでもそのもどかしさが想像できたので、これは絶対に面白くなるという確信がありました。もどかしさもこの作品で感じさせていけたらいいな。
――間もとても大事になってくる作品ですよね。
そうなんですよ。直哉は「…」が多い。三点リーダーだらけ。僕はこれはどういう表情をするのか、直哉だったらどう感じるんだろう。松本さんがわざわざ入れた「…」で何を伝えたいのか、読み取る作業中です。それを深掘りしていくことも楽しいです。
――共演者の方とはすでにお話したそうですが、まだ稽古前ということで今の時点での印象はいかがですか。
惰性クラブのメンバー合計4人で撮影しました。他のキャストさんはこれからお会いするのですが、男子4人同士では本当に他愛もない話をしたんですよ（笑）。「いくつですか」みたいな。いつかパンフレット撮影や本番後に話す機会があったら「あの時、初々しい会話をしたよねって話をしようぜ」と話しました（笑）。まだお互いの核心には何も触れていないです。年代は近いけど、俳優さんとしては僕よりも先輩なので、「よろしくお願いします…！」と弟子入りする形になるのか。これからどう関係性が育っていくのが楽しみです。過去に共演したことのある方、何かしらつながりのある方もいらっしゃるのでワクワクしています。休憩中などのオフ時間に、なるべくコミュニケーションを取って稽古期間中に2回くらいはみんなでご飯に行きたいです。
――何か他に舞台に向けて準備していることはありますか。
『惰性クラブ』のお話をいただく前から、僕たちTravis Japanのレギュラー番組『けるとめる』の“コソ練”という企画である技をできるように練習をしていて。それで毎日家でも欠かさずにリフティングの練習をしているんですが、直哉はサッカーで挫折をしたことがある役ということで、サッカーが上手だった実績がある。つながっているなぁと。『惰性クラブ』のためにも続けるべきだとリフティングの練習をしています。また、直哉はお父さんの仕事を手伝う役で、そのお父さんは電気工事士なんです。僕は第二種電気工事士の資格を持っているので、改めて復習しようと思います。このためにではないけど続けてきたものは作品のなかで結びついている。続けられることを続けたり、思い出せることを思い出したりできたらいいな。