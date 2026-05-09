ソフトバンクは8日、育成選手の藤原大翔投手（20）と支配下選手契約を結んだと発表した。新たな背番号は22。みずほペイペイドームで記者会見に臨み、「ホークスのエースになれるように頑張りたい」と意気込みを語った。

藤原は地元・福岡出身の3年目右腕。今春キャンプ中にはWBC日本代表の壮行試合で登板し、自己最速を更新する156キロの直球を武器に1回を無安打無失点に抑えた。ファーム・リーグでは6試合、27回2/3を投げて防御率2・28、イニング数を上回る32奪三振でアピール。小久保監督は「誰に聞いても支配下にふさわしい。自分でつかんだ支配下だと思います」と期待を寄せた。

転機となったのは上沢への弟子入りだ。オフに合同で自主トレを行い、カーブの精度を上げた。「自主トレで上沢さんに教えてもらって球速が上がりましたし、空振りが取れるようになりました」と成長を口にした。

現在1軍先発陣はスチュワート、大関、徐若熙（シュー・ルオシー）が登録抹消されている。開幕ローテーションに名を連ねていた3投手が2軍で再調整する事態で、藤原は13日の西武戦（みずほペイペイドーム）での先発が濃厚。期待の新星は「観客は多ければ多い方がいい。テンションが上がり、良い方につながる」とデビュー戦を心待ちにした。

◇藤原 大翔（ふじわら・はると）2005年（平17）12月26日生まれ、福岡県出身の20歳。小4で野球を始める。飯塚（福岡）での入学当初のポジションは内野で、途中から投手に転向。23年育成ドラフト6位でソフトバンクに入団。1メートル77、73キロ。右投げ右打ち。