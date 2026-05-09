◆阪神大学野球春季リーグ戦 ▽最終節１回戦 天理大２―１大産大（８日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

阪神大学野球春季リーグ戦の第５節１回戦が行われ、天理大が大産大を下し８勝１敗として３季ぶり優勝に王手をかけた。最速１４８キロの今秋ドラフト候補右腕・的場吏玖（りく、４年＝大阪電通大高）は４安打１失点完投で今季５勝目をマークした。負ければ優勝がなくなる大体大は１点差の９回２死から４番・斉藤尽生（４年＝東海大熊本星翔）の逆転サヨナラ２点二塁打で劇的勝利した。

天理大・的場がさらなる進化を遂げた。この日は最速１４５キロの直球を軸にフォークもさえて、８奪三振で１失点完投した。

「相手は縦の変化が弱いので、今日は特にフォークを多めに投げた」。ネット裏ではＮＰＢ１０球団１５人のスカウトが視察する中、武器はスライダーというイメージを逆手にとって快投した。

今季は先発６試合を含む登板７試合で２年春以来の５勝を挙げ、防御率は１・１９と抜群の安定感だ。冬場はフォークに磨きをかけた。「低めを狙って投げていたけれど、真ん中に投げるイメージで」と操る感覚を身につけた。

３季ぶりのＶとともに２年ぶりの大学選手権出場が見えてきた。「昨年の春夏と悔しい思いをしたので」とＶ奪回への思いは強い。明治神宮大会は経験も、大学選手権は登板なし。「１年の春にベンチ入りしたけれど投げられなかった。東京ドームで投げたい」。優勝まであと１勝。夢の先を思い描いた。