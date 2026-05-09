ブンデスリーガ 25/26の第33節 ドルトムントとアイントラハト・フランクフルトの試合が、5月9日03:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、サムエレ・イナチョ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、ファールス・チャイビ（MF）らが先発に名を連ねた。

その直後の2分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトのマフムド・ダフード（MF）のアシストからジャン・ウズン（MF）がゴールを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

しかし、42分ドルトムントが同点に追いつく。ユリアン・リエルソン（DF）のアシストからセール・ギラシ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+1分ドルトムントが逆転。マクシミリアン・バイアー（FW）のアシストからニコ・シュロッターベック（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。マフムド・ダフード（MF）、ファールス・チャイビ（MF）に代わりマリオ・ゲッツェ（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）がピッチに入る。

72分ドルトムントに貴重な追加点が入る。マクシミリアン・バイアー（FW）のアシストからサムエレ・イナチョ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

74分、ドルトムントは同時に2人を交代。ジョーブ・ベリンガム（MF）、ユリアン・ブラント（MF）に代わりフェリックス・ヌメチャ（MF）、カリム・アデイエミ（MF）がピッチに入る。

77分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。ジャン・ウズン（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）に代わりAmaimouni Echghouyab Ayoube（FW）、アンスガー・クナウフ（FW）がピッチに入る。

78分、ドルトムントは同時に2人を交代。マルセル・ザビッツァー（MF）、セール・ギラシ（FW）に代わりサリフ・エズジャン（MF）、ファビオ・シルバ（FW）がピッチに入る。

82分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。堂安 律（MF）からヨナタン・ブルカート（FW）に交代した。

後半終了間際の87分、アイントラハト・フランクフルトのヨナタン・ブルカート（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

その後もドルトムントの選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ドルトムントが3-2で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し82分までプレーした。

2026-05-09 05:30:12 更新