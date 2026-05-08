3シーズン連続で月間ベストゴール賞を受賞

イングランド・プレミアリーグは5月8日、ブライトンに所属するMF三笘薫が第33節のトッテナム戦で決めたボレー弾が、4月の月間ベストゴール賞を受賞したと発表した。

プレミアリーグにおいて、3シーズン連続で月間ベストゴール賞を受賞する快挙となった。

三笘はトッテナム戦の前半48分、右サイドのMFパスカル・グロスからのクロスを左足ダイレクトでボレーシュート。完璧に捉えた一撃は豪快にゴールネットを揺らし、トッテナムの本拠地も静まり返った。三笘も思わず、ゴールが決まる前に両手を上げて“確信”するほどの美しいゴールだった。

プレミアリーグの公式Xでは「三笘薫が完璧に捉えた。ブライトン所属のウィンガーによる鮮やかなボレーシュートが、4月のギネス・ゴール・オブ・ザ・マンスに選出された」と三笘の一撃が4月のプレミア月間ベストゴール賞を受賞したと発表した。三笘は24-25シーズンのウォルバーハンプトン戦、25-26シーズンのチェルシー戦に次ぐ、3シーズン連続となる月間ベストゴール受賞となった。

3シーズン連続となる快挙を達成した三笘。北中米ワールドカップを約1か月後に控えるなかで、弾みとなる受賞となった。（FOOTBALL ZONE編集部）