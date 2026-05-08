5月4日（月）深夜放送の『あのちゃんねる』では、オズワルド・伊藤俊介が現在の恋愛事情を赤裸々に語る場面があった。

【映像】オズワルド伊藤、新恋人は「できるわけない！」切実なその理由にあのちゃん爆笑

料理愛好家・平野レミをゲストに迎え、「あの×レミキッチン」を展開したこの日の放送。自由奔放なあのと平野が、まるで“嫁と姑”のような料理バトルを繰り広げる人気企画だ。

今回は、あのが困ったときの“お手伝いゲスト”としてSnow Man・宮舘涼太も参加し、「大勢で食べられるスタミナ料理」に挑戦した。

平野が考案した「レミパン」で調理を進めていくと、あのが思い出したように「伊藤さん、前回レミさんにレミパンもらったでしょう」と切り出した。

以前の放送で平野は、「彼女に料理を作ってあげて」と伊藤にレミパンをプレゼントしていたという。

しかし、その後に伊藤は、交際していた蛙亭・イワクラと破局してしまった。

「なんで別れちゃうの!?」と平野が追及すると、伊藤は途端に歯切れが悪くなり、「半年前ぐらいに…」と苦笑い。「どっちから（別れを切り出した）？」との質問には、「どっちからともなくというか。まあちょっと2人で軽く喋って。はい…」と言葉を濁した。

「寂しい？寂しい？寂しいんだぁ！」と茶化されると、伊藤は「…まあそうですね。今ひとりなんで」と独り身の寂しさを認める。

しかし、「まだ彼女は作んないの？」とあのが質問すると、「できるわけないのよ！」と即否定。「あいつがいろんな番組で俺のことをボロカスに言ってるから。誰があれ見て俺と付き合いたいと思うんだよ」と嘆いた。

元カノが有名人であり、メディアを通じて赤裸々に破局理由を明かされている現状では、なかなか新しい恋も始まらないようだ。これにはあのも「確かに」と笑いながら納得していた。