マカロニえんぴつ、最新曲「終宵」がTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』OPテーマに決定！

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マカロニえんぴつの最新曲「終宵」が、7月2日(木)22時からTOKYO MX・BS朝日・TVQ九州放送その他各局にて順次放送となるTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』OPテーマに決定した。

本作は争いが絶えない動乱の時代、好奇心の強い美しき少年・鬼夜叉（cv.花守ゆみり）が人と出会い、笑い、泣き、自分の情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新しい舞を形作っていく― 後に『能』を生み出す世阿弥が鬼夜叉と呼ばれていた頃にあったかもしれない、600年の時を経て続いていく、ダンシングストーリー。制作は『ウマ娘 シンデレラグレイ』『光が死んだ夏』のCypic、監督は『舟を編む』『バクテン!!』『思い、思われ、ふり、ふられ』などの監督を手掛けてきた黒柳トシマサが担当。

このたび、同楽曲が使用されたメインPVとキービジュアルが公開された。

さらに、本解禁と合わせて新アーティスト写真を公開。撮影は引き続き、サザンオールスターズやKing Gnu、同世代をはじめとする幅広いアーティストのアートワークや広告撮影を手がけ、2025年からはVisual Directorとしても活動しているフジイセイヤが担当した。

また、マカロニえんぴつは10月より全国7都市11公演を巡るアリーナツアー「マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜」を開催する。 詳細は公式SNSをチェックしてほしい。

＜はっとり コメント＞

素晴らしい作品に携われて光栄です。舞台に生き様を捧ぐことにおける覚悟と苦悩、己の「良い」を創り出し貫く度胸、そしてそれらが認められた瞬間の悦び。一つ一つに深く共鳴できたからこそ、呼吸を合わせて舞えたのだと思います。ありがとうございます。

●作品情報

TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』



TOKYO MX 7月2日（木）より 毎週木曜 22:00〜

BS朝日 7月3日（金）より 毎週金曜 23:00〜

TVQ九州放送 7月3日（金）より 毎週金曜 17:00〜

サンテレビ 7月2日（木）より 毎週木曜 24:00〜

KBS京都 7月2日（木）より 毎週木曜 22:00〜

メ〜テレ 7月2日（木）より 毎週木曜 22:00〜

HBC北海道放送 7月2日（木）より 毎週木曜 25:26〜

ミヤギテレビ 7月2日（木）より 毎週木曜 25:29〜

RCC中国放送 7月2日（木）より 毎週木曜 25:56〜

＜イントロダクション＞

舞などなくても生きていけるのに―

1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代、

北朝の征夷大将軍・足利義満は着々と権力を強めていた。

猿楽を舞う観世座の座頭・観阿弥の子として生まれた少年、鬼夜叉。

「なぜ人は舞うのか」ぼんやりした疑問を抱えながら、

気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日『よい』舞に出会う。

好奇心の強い美しき少年は人と出会い、笑い、泣き、自分の情けなさと向き合いながら、

無常の世に生きる新しい舞を形作っていく―

三原和人によるモーニング刊行の衝撃的『能』漫画がついにアニメ化！

アニメでしか見られない躍動感のある舞・謡い、心が動くシーンの数々―

『舟を編む』『バクテン!!』の黒柳トシマサ×『ウマ娘 シンデレラグレイ』『光が死んだ夏』のCypic

さらに豪華キャストでお届けする最高クオリティのアニメーションが今、花開く。

これは後に『能』を生み出す世阿弥が鬼夜叉と呼ばれていた頃にあったかもしれない、

600年の時を経て続いていく、ダンシングストーリー。

＜ストーリー＞

1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代。猿楽を舞う家の子として生まれた少年・鬼夜叉。「なぜ人は舞うのか」ぼんやりした疑問を抱きながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日『よい』舞に出会う―。後に能を生み出し、世阿弥と呼ばれることになる美しき少年の世界が今、広がり始める。

【CAST】

花守ゆみり、土屋神葉、内田真礼、朴 璐美、櫻井孝宏、小西克幸、飛田展男、能登麻美子、水瀬いのり、石谷春貴、瀬戸芭月

【STAFF】

原作：三原和人『ワールド イズ ダンシング』（講談社モーニングKC刊）

監督：黒柳トシマサ

キャラクターデザイン：佐々木啓悟

シリーズ構成・脚本：川滿佐和子

副監督：淵本宗平

サブキャラクターデザイン：久武伊織

プロップデザイン：おだし

美術設定：緒川マミオ

美術監督：小倉宏昌、井上一宏

色彩設計：佐藤直子、成毛久美子

３D監督：中野祥典

撮影監督：菊池優太郎

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：篠田大介

オープニングテーマ：マカロニえんぴつ「終宵」(TOY’S FACTORY)

題字：根本 知

型付監修：津村禮次郎

振付：森山開次、川村美紀子

能楽監修：川口晃平

歴史監修：清水克行

アニメーションプロデューサー：溝口 侃

アニメーション制作：Cypic

●ライブ情報

マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜

10月3日(土)大阪 大阪城ホール

10月4日(日)大阪 大阪城ホール

10月24日(土)福岡 マリンメッセ福岡A館

10月25日(日)福岡 マリンメッセ福岡A館

10月31日(土)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

11月3日(火•祝)東京 国立代々木競技場 第一体育館

11月21日(土)宮城 仙台セキスイハイムスーパーアリーナ

11月29日(日)兵庫 GLION ARENA KOBE

12月5日(土)東京 有明アリーナ

12月6日(日)東京 有明アリーナ

12月26日(土)愛知 日本ガイシホール

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

関連リンク

マカロニえんぴつ オフィシャルサイト

http://macaroniempitsu.com/

TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/worldisdancing-anime

マカロニえんぴつ「終宵」特設サイト

https://macaroni-special.com/shusho/