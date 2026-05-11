美容外科医が指摘する株高の盲点、実体経済と乖離する日経平均6万3000円超えの背景
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高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【緊急】日経平均6万3000円超え最高値更新、イラン戦争終結へ？半導体サプライチェーン好調」を公開した。動画では、日経平均株価が高値を記録した背景や半導体需要の動向、そして日銀の金融政策に関する自身の見解を客観的なデータとともに語った。
動画の前半で高須氏は、5月7日の相場において日経平均が一時6万3000円を突破し、終値でも前営業日比3320円高の6万2833円を記録した話題に触れた。しかし、「実体経済は良くなっているわけじゃない」と指摘し、急激な株高への違和感を示した。その上で、株価上昇の主な要因として、世界的なハイテクおよび半導体産業の需要拡大を挙げた。日本のキオクシアが時価総額で6位に浮上したことや、アドバンテストなどの関連銘柄が「爆上がりしている」と説明した。さらに、1ヶ月で38.7%上昇したフィラデルフィア半導体指数などのデータを示しつつ、半導体サプライチェーンの好調さを強調した。
中盤では、日銀が政策金利を0.75%に据え置いた決定について「利上げを見送ったのは僕は賛成だ」と高く評価した。現在、日本は過度な円安によるコストプッシュ型インフレに直面しているが、ここで「利上げしてしまったら日本の経済が停滞してしまう」と強い懸念を表明した。
最後に高須氏は、今は積極財政によって日本企業の設備投資を拡大していくべき時期だと主張した。過度な円安に対しては為替介入で一時的に対応しつつ、「企業が生産性を上げて利益を出せば、従業員の給料も上がる」と述べ、中長期的な経済成長によるインフレ克服を提言して動画を締めくくった。
動画の前半で高須氏は、5月7日の相場において日経平均が一時6万3000円を突破し、終値でも前営業日比3320円高の6万2833円を記録した話題に触れた。しかし、「実体経済は良くなっているわけじゃない」と指摘し、急激な株高への違和感を示した。その上で、株価上昇の主な要因として、世界的なハイテクおよび半導体産業の需要拡大を挙げた。日本のキオクシアが時価総額で6位に浮上したことや、アドバンテストなどの関連銘柄が「爆上がりしている」と説明した。さらに、1ヶ月で38.7%上昇したフィラデルフィア半導体指数などのデータを示しつつ、半導体サプライチェーンの好調さを強調した。
中盤では、日銀が政策金利を0.75%に据え置いた決定について「利上げを見送ったのは僕は賛成だ」と高く評価した。現在、日本は過度な円安によるコストプッシュ型インフレに直面しているが、ここで「利上げしてしまったら日本の経済が停滞してしまう」と強い懸念を表明した。
最後に高須氏は、今は積極財政によって日本企業の設備投資を拡大していくべき時期だと主張した。過度な円安に対しては為替介入で一時的に対応しつつ、「企業が生産性を上げて利益を出せば、従業員の給料も上がる」と述べ、中長期的な経済成長によるインフレ克服を提言して動画を締めくくった。
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