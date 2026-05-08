卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、8日に準々決勝が行われ、日本女子はウクライナと対戦する。

過去5大会連続銀メダルの日本は、グループステージ首位通過後、決勝トーナメント1回戦でクロアチア、2回戦でルクセンブルクをともに3－0で下し、順当に勝ち進んできた。迎える準々決勝を前に、試合前のオーダーが発表された。

■メダル確定で金メダル争いへ

日本女子は1971年大会以来の金メダル奪還を狙う中、イングランド、フランス、ドイツを下して3戦全勝でグループ首位通過。決勝トーナメント1回戦でクロアチア、2回戦でルクセンブルクにも3－0で快勝し、順当な勝ち進みでウクライナとの一戦に臨む。

発表されたオーダーでは、橋本帆乃香（デンソー）が第1マッチでアナスタシア・ディミトレンコと対戦。続く第2マッチでは張本美和（木下グループ）が起用され、マチュニア・ベロニカと対戦する。

注目される第3マッチでは早田ひな（日本生命）が2試合連続起用され、タチアナ・ビレンコとの一戦に臨む。第4マッチには張本美、第5マッチには橋本がそれぞれ出場予定となっている。

日本は勝利すればメダル獲得が確定し、6大会連続の決勝進出へ王手をかけることになる。金メダル奪取に向けて戦う日本の準々決勝に注目が集まる。