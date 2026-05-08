ライカMマウント用

株式会社焦点工房は5月8日（金）、七工匠 7Artisansの交換レンズ「35mm F2.8」を発売した。ライカMマウント用およびライカスクリューマウント用をラインアップする。希望小売価格は8万8,900円。

クラシックなカメラボディに馴染むシンプルで洗練されたデザインと、日常使いに適したコンパクト設計を両立したというMF単焦点レンズ。全長20mm（マウント部除く）、質量約88gという薄型・軽量設計により、カメラに装着したままでも軽快に持ち歩けるとしている。

L39マウント用

光学系は5群7枚のダブルガウスタイプを採用。高屈折レンズを4枚使用している。

鏡筒には金属素材を使用。フォーカシングレバーや無限遠ロック機構を搭載した。距離計連動にも対応する。

レンズフード、フロントキャップ、リアキャップがそれぞれ2種類ずつ付属。加えて、厚さを約1mmとした薄型のUVプロテクターも同梱している。

L39マウント用には、ライカMマウント変換リングも付属する。

サンプルフォト（焦点工房提供）

サンプルフォト（焦点工房提供）

サンプルフォト（焦点工房提供）

対応マウント：ライカM、ライカスクリュー 焦点距離：35mm レンズ構成：5群7枚 フォーカシング：マニュアルフォーカス※距離計連動型 絞り：F2.8-22 絞り羽根：7枚 最短撮影距離：0.7m フィルター径：φ34mm 外形寸法：約Φ50×20mm 質量：約88g