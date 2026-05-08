ブラレスウェア夏モデル登場♡no-buの涼感シリーズで快適美シルエット

暑い季節になると気になる、ブラの締め付けや胸まわりの蒸れ。そんな夏特有の悩みに寄り添う「ブラレスウェア」の新作が、専門ブランド「no-bu」から登場しました♡2026年5月1日より発売される夏モデルは、ブラなしでそのまま着られる快適さと、外出できるきちんと感を両立。接触冷感素材や綿100％素材を採用し、暑い日も軽やかに過ごせる新しい夏服として注目を集めています。

暑い季節を快適にする新提案

「no-bu」は、“快適を着る服。”をコンセプトに展開するブラレスウェア専門ブランド。ブラを着けずに1枚で着られる独自構造により、締め付け感や胸元の透けを軽減しながら、自然なシルエットを叶えてくれます。

特に夏は、ブラやインナーを重ねることで熱がこもりやすく、汗やムレによる不快感に悩む方も少なくありません。

no-buではサーモグラフィー比較も実施し、ブラレスウェア着用時は熱が分散しやすく、体表温度のムラが少ないことを確認。胸まわりがムレにくく、より涼しく感じやすい着心地を実現しています。

さらに、公的試験機関による洗濯試験では100回の洗濯でも胸パッド部分の固定力を維持。毎日気兼ねなく使える実用性も魅力です♪

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夏向け新作ラインナップ♡

今季は、軽量で接触冷感素材を採用した「そよかぜシリーズ」と、綿100％素材を使用した「シルケット涼シリーズ」がラインナップ。

「ブラレスTそよかぜ」は、ベージュ・ネイビー・ライトグレイの3色展開で11,800円。風通しの良い凹凸素材で、肌にまとわりつきにくい軽やかな着心地が魅力です。

「ブラレス・ワンピそよかぜ」はネイビー1色展開、16,800円。リラックス感がありながら上品見えするシルエットで、旅行やワンマイルウェアにもぴったり♡

「ブラレス・シャツそよかぜ」はベージュ、ネイビーの2色展開で12,800円。軽やかな素材感とコンパクトな丈感で、大人カジュアルに着こなせます。

綿100％素材を使用した「ブラレスT シルケット涼」は、グレイッシュライトブルー、ネイビー、ベージュの3色展開で12,800円。シルケット加工による上品な光沢感と接触冷感機能を兼ね備えています。

「ブラレス・ワンピ シルケット涼」は、グレイッシュライトブルーとネイビーの2色展開で16,800円。軽やかな着心地で、おうち時間から外出まで幅広く活躍してくれそうです。

また、Makuakeにて2026年5月3日から先行販売される「ブラレスT EasyCare」は、グレイッシュライトミント、ネイビー、ベージュの3色展開で11,000円。

型崩れしにくい素材を採用し、夏の定番アイテムとしておすすめです。

夏のおしゃれをもっと自由に♪

ブラの締め付けや暑さから解放されながら、1枚で自然に着こなせる「no-bu」のブラレスウェア。

快適さだけでなく、外出できるデザイン性も兼ね備えているので、暑い季節のおしゃれをもっと自由に楽しめそう♡今年の夏は、軽やかで涼しい新しい選択肢を取り入れてみてはいかがでしょうか。