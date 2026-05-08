テクニカルポイント ドル円 レンジ相場が継続か テクニカルポイント ドル円 レンジ相場が継続か

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160.92 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.41 エンベロープ1%上限（10日間）

158.69 一目均衡表・雲（上限）

158.54 21日移動平均

157.88 一目均衡表・転換線

157.88 一目均衡表・基準線

157.83 10日移動平均

157.36 100日移動平均

156.84 現値

156.28 一目均衡表・雲（下限）

156.25 エンベロープ1%下限（10日間）

156.17 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.32 200日移動平均



ドル円は介入警戒感が根強く、158円接近では上値を抑えられやすくなっている。一方で、155円近辺では底堅い動きを見せており、明確な方向感の出にくい流れとなっている。こうした中、目先は155～158円台でのレンジ相場が続くとみられる。

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