テクニカルポイント ドル円 レンジ相場が継続か
160.92 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.41 エンベロープ1%上限（10日間）
158.69 一目均衡表・雲（上限）
158.54 21日移動平均
157.88 一目均衡表・転換線
157.88 一目均衡表・基準線
157.83 10日移動平均
157.36 100日移動平均
156.84 現値
156.28 一目均衡表・雲（下限）
156.25 エンベロープ1%下限（10日間）
156.17 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.32 200日移動平均
ドル円は介入警戒感が根強く、158円接近では上値を抑えられやすくなっている。一方で、155円近辺では底堅い動きを見せており、明確な方向感の出にくい流れとなっている。こうした中、目先は155～158円台でのレンジ相場が続くとみられる。
159.41 エンベロープ1%上限（10日間）
158.69 一目均衡表・雲（上限）
158.54 21日移動平均
157.88 一目均衡表・転換線
157.88 一目均衡表・基準線
157.83 10日移動平均
157.36 100日移動平均
156.84 現値
156.28 一目均衡表・雲（下限）
156.25 エンベロープ1%下限（10日間）
156.17 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.32 200日移動平均
ドル円は介入警戒感が根強く、158円接近では上値を抑えられやすくなっている。一方で、155円近辺では底堅い動きを見せており、明確な方向感の出にくい流れとなっている。こうした中、目先は155～158円台でのレンジ相場が続くとみられる。