【続・バツイチ息子は、狂ってた…】頭の良い息子！就職した会社で新しい恋愛＜第2話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第2話 やっぱり優秀な息子
【編集部コメント】
なんと！ 就職が決まったタダシさんは、さっそく次の結婚相手候補まで見つけてきました。そのお相手は、同じ職場で働く事務の女性。それも社長の娘だといいます。タダシさんは裕福な家に育ち、人を疑うことを知らなさそうな大人しい女性が好みなのかもしれません。陽子さんも優秀でモテモテの息子を自慢に思い、心から上手くいってほしいと応援しはじめたようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第2話 やっぱり優秀な息子
【編集部コメント】
なんと！ 就職が決まったタダシさんは、さっそく次の結婚相手候補まで見つけてきました。そのお相手は、同じ職場で働く事務の女性。それも社長の娘だといいます。タダシさんは裕福な家に育ち、人を疑うことを知らなさそうな大人しい女性が好みなのかもしれません。陽子さんも優秀でモテモテの息子を自慢に思い、心から上手くいってほしいと応援しはじめたようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子