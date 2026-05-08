TWICE¥â¥â¡õ¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¡È¥Ç¥«ÌÜ¡É¥×¥ê¥¯¥é¸ø³«¡ª¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤À¤ì¡×¤ÊÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂº¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎMOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤È¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①TWICE¤È¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢2022Ç¯¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿②¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ÈTWICE¥Á¥§¥è¥ó¤Î¸òÎ®¥·¥ç¥Ã¥È
¢£TWICE¥â¥â¤È¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢¡Ö¼¡¤ÏÊ¿À®¥×¥ê¤¤¤³¤Ã¾Ð¡×¤ÈÌóÂ«
¤³¤ì¤Þ¤ÇTWICE¤ÎCHAEYOUNG¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¡Ë¤â¸ò¤¨¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò²¿ÅÙ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¥â¥â¤È¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤º¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬ÌÜ¤¬Âç¤¤¯²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¡È¥Ç¥«ÌÜ¡É¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«¡£¡ÖÊ¿À®¥×¥ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¤é¤Û¤ó¤Þ¤ËÁ´Á³°ã¤¦¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢¹²¤Æ¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥Ôー¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¤ÈÍî½ñ¤¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆ¬¤Ë²Ä°¦¤¯Ç¼ª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥â¤â¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º2¤Ä¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤À¤ì¡×¤ÈÍî½ñ¤¤µ¤ì¤¿¥Ç¥«ÌÜ¤ÎÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥â¥â¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÊ¿À®¥×¥ê¤¤¤³¤Ã¾Ð¡×¤È¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¤³¤ì¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¡ÖÃµ¤·¤È¤¯¡×¤ÈÊÖ¿®¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿´Â¡¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖÊ¿À®¥×¥êÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥¹¥¯¥·¥ç»ß¤Þ¤é¤Ø¤ó¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤Æ¤¨¤°¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
TWICE ¥â¥â¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.instagram.com/momo/
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.instagram.com/aimyon36/a>