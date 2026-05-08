テンション爆上げお菓子がハロハロに　ミニストップ「パチパチコーラ」発売

パチパチキャンディを口にすると、なぜかテンションが上がってしまう現象には、いまだ正式な名前が付いていません。そんな気分を思い出させる新商品が、ミニストップの氷デザート「ハロハロ」に仲間入りしています。

5月7日に発売されたのは、「ハロハロ パチパチコーラ」。価格は税込540円、エネルギーは278kcalです。

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「ハロハロ パチパチコーラ」は、駄菓子屋さんを思い出すような甘めのコーラシロップに、パチパチキャンディを組み合わせた商品。ひんやりとしたハロハロに、“パチパチ”とした刺激のアクセントが加わっています。

同日には、もう一つの新商品「ハロハロ 果実氷 ダブルメロン」も登場しています。青肉メロンと赤肉メロンの2種類を楽しめるハロハロで、価格は税込594円、エネルギーは174kcalです。

なお、ミニストップアプリでは、5月7日から21日まで、両商品に使える30円引きクーポンを配信。さらにアプリ版モバイルオーダー限定で、5月7日から10日まで使える100円引きクーポンも用意されています。

懐かしさと遊び心のある「パチパチコーラ」か、2色のメロンが楽しめる「ダブルメロン」か。初夏のおやつ選びに、少し迷うことになりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050803.html