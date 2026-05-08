マンダリン オリエンタル 東京の最上階！4月生まれが集う誕生会を編集部がレポ。極上ランチに、大きな特製バースデーケーキも
◆マンダリン オリエンタル 東京の最上階！4月生まれが集う誕生会を編集部がレポ。極上ランチに、大きな特製バースデーケーキも
4月生まれの方を対象にした誕生会を、マンダリン オリエンタル 東京の最上階イタリアンダイニング「ケシキ」で開催。その様子を編集部がレポートします。会場には30名がドレスアップして参加し、華やかな雰囲気に包まれた。シェフの卓越した技術が光る極上のイタリアンランチに加え、フルーツで彩られた特製バースデーケーキも登場！ “同じ誕生月の人のみ”が集う、お祝いムードに満ちたランチタイムとなった。
4月生まれ30名が集う、1日限りの誕生会がスタート
今回の舞台は、マンダリン オリエンタル 東京の最上階に位置するイタリアンダイニング「ケシキ」。開放的な窓の向こうには、遮るもののない都会の大パノラマが広がります。春の爽やかな日差しが店内に降り注ぎ、始まる前から特別なムードに包まれているかのよう。
今回参加したのは、全員が4月生まれの30名。友人同士での参加もありましたが、ほとんどがおひとりでの参加。ドレスアップした参加者の皆さんは、まさにこの日の主役といったエレガントさです。
同じ誕生月という共通点があるからか、初対面でもどこか和やかな雰囲気。これから始まるバースデーパーティに、期待感が少しずつ高まっていくのを感じました。
迫力満点、特製の大きなバースデーケーキに歓声が！
誕生会に欠かせないものといえば、やっぱりバースデーケーキですよね。今回は、思わず目を奪われるほど大きくてフォトジェニックな特製ケーキが登場しました。
ケーキには「HAPPY BIRTHDAY」の文字と、色とりどりのフルーツがたっぷり。贅沢に使われた生クリームにフルーツの彩りが映えて、見ているだけでおいしさが伝わってきます。
参加者の皆さんからも「かわいい！」という声が上がり、写真を撮る人も。ケーキの周りには自然と笑顔が集まって、幸せいっぱいのワンシーンとなりました。
「お誕生日おめでとう！」の声で、みんな一緒に乾杯
いよいよ乾杯の時間です。「お誕生日おめでとう！」の掛け声とともに、スパークリングワインのグラスが一斉に上がります。初めましての人も多い中、4月生まれという共通点だけで、自然とひとつになれる空気感がとても素敵でした。
同じテーブルでは、「何日生まれですか？」といった会話もちらほら。誕生日という話題があるからこそ、初対面でも会話のきっかけが生まれやすいのが印象的です。
誰かひとりのためではなく、この場にいる全員が主役。だからこそ、会場には特別な一体感と華やかさがありました。
春らしいイタリアンに、心まで満たされるひととき
イタリアンダイニング「ケシキ」では、四季の食材を最大限に活かし、シェフのセンスと技術で作り上げる、正統派のイタリアンが楽しめます。この日は、4月にふさわしい春らしい料理が登場。
前菜「真鯛のドライキュア クルード 地中海ハーブ アスパラガスとローストアーモンド」からスタートです。繊細で美しい盛り付けに、最初の一皿から気分が高まる。
続いて登場したのは、「カルナローリ米のサフランリゾット 仔牛骨髄とレデュクション」。鮮やかなサフランの黄色が美しく、テーブルの上にも春が訪れたよう。
メインディッシュには、「鰆のアックアパッツァ あさり アーティチョーク 厚岸草」が用意され、旬の食材を生かした一皿を堪能できました。
ドルチェは、先ほど登場した特製バースデーケーキ。
どの料理も素晴らしく、シェフの技術と季節感が感じられるラインナップでした。事後アンケートでも「おいしかった」「大満足」という声が多く寄せられたのも納得です。
初対面でも自然と会話が弾む、バースデーパーティに
同じ誕生月という共通点があるだけで、初めて会った人同士でも自然と会話が生まれていました。おいしい料理を目の前にすると、感想を伝え合うなど、少しずつ会話も弾んでいきます。レストランスタッフから丁寧な料理説明があったことも、会話のきっかけになっていたよう。料理が進むにつれて、テーブルごとの空気もどんどん和やかに。
参加者全員が本日の主役として、自分の誕生日を自分で祝う。そんな特別感あふれるランチタイムになっていました。帰りには、毎日即完売するほど人気のスイーツ「KUMO(R)」のケーキのお土産も。最後まで心ときめくバースデーパーティになったようです。
4月生まれの方を対象にした誕生会を、マンダリン オリエンタル 東京の最上階イタリアンダイニング「ケシキ」で開催。その様子を編集部がレポートします。会場には30名がドレスアップして参加し、華やかな雰囲気に包まれた。シェフの卓越した技術が光る極上のイタリアンランチに加え、フルーツで彩られた特製バースデーケーキも登場！ “同じ誕生月の人のみ”が集う、お祝いムードに満ちたランチタイムとなった。
4月生まれ30名が集う、1日限りの誕生会がスタート
今回の舞台は、マンダリン オリエンタル 東京の最上階に位置するイタリアンダイニング「ケシキ」。開放的な窓の向こうには、遮るもののない都会の大パノラマが広がります。春の爽やかな日差しが店内に降り注ぎ、始まる前から特別なムードに包まれているかのよう。
今回参加したのは、全員が4月生まれの30名。友人同士での参加もありましたが、ほとんどがおひとりでの参加。ドレスアップした参加者の皆さんは、まさにこの日の主役といったエレガントさです。
同じ誕生月という共通点があるからか、初対面でもどこか和やかな雰囲気。これから始まるバースデーパーティに、期待感が少しずつ高まっていくのを感じました。
迫力満点、特製の大きなバースデーケーキに歓声が！
誕生会に欠かせないものといえば、やっぱりバースデーケーキですよね。今回は、思わず目を奪われるほど大きくてフォトジェニックな特製ケーキが登場しました。
ケーキには「HAPPY BIRTHDAY」の文字と、色とりどりのフルーツがたっぷり。贅沢に使われた生クリームにフルーツの彩りが映えて、見ているだけでおいしさが伝わってきます。
参加者の皆さんからも「かわいい！」という声が上がり、写真を撮る人も。ケーキの周りには自然と笑顔が集まって、幸せいっぱいのワンシーンとなりました。
「お誕生日おめでとう！」の声で、みんな一緒に乾杯
いよいよ乾杯の時間です。「お誕生日おめでとう！」の掛け声とともに、スパークリングワインのグラスが一斉に上がります。初めましての人も多い中、4月生まれという共通点だけで、自然とひとつになれる空気感がとても素敵でした。
同じテーブルでは、「何日生まれですか？」といった会話もちらほら。誕生日という話題があるからこそ、初対面でも会話のきっかけが生まれやすいのが印象的です。
誰かひとりのためではなく、この場にいる全員が主役。だからこそ、会場には特別な一体感と華やかさがありました。
春らしいイタリアンに、心まで満たされるひととき
イタリアンダイニング「ケシキ」では、四季の食材を最大限に活かし、シェフのセンスと技術で作り上げる、正統派のイタリアンが楽しめます。この日は、4月にふさわしい春らしい料理が登場。
前菜「真鯛のドライキュア クルード 地中海ハーブ アスパラガスとローストアーモンド」からスタートです。繊細で美しい盛り付けに、最初の一皿から気分が高まる。
続いて登場したのは、「カルナローリ米のサフランリゾット 仔牛骨髄とレデュクション」。鮮やかなサフランの黄色が美しく、テーブルの上にも春が訪れたよう。
メインディッシュには、「鰆のアックアパッツァ あさり アーティチョーク 厚岸草」が用意され、旬の食材を生かした一皿を堪能できました。
ドルチェは、先ほど登場した特製バースデーケーキ。
どの料理も素晴らしく、シェフの技術と季節感が感じられるラインナップでした。事後アンケートでも「おいしかった」「大満足」という声が多く寄せられたのも納得です。
初対面でも自然と会話が弾む、バースデーパーティに
同じ誕生月という共通点があるだけで、初めて会った人同士でも自然と会話が生まれていました。おいしい料理を目の前にすると、感想を伝え合うなど、少しずつ会話も弾んでいきます。レストランスタッフから丁寧な料理説明があったことも、会話のきっかけになっていたよう。料理が進むにつれて、テーブルごとの空気もどんどん和やかに。
参加者全員が本日の主役として、自分の誕生日を自分で祝う。そんな特別感あふれるランチタイムになっていました。帰りには、毎日即完売するほど人気のスイーツ「KUMO(R)」のケーキのお土産も。最後まで心ときめくバースデーパーティになったようです。